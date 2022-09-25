علي البلوشي: «?و» تشارك في مهرجان الكويت المسرحي

Sunday النهار

عبر المخرج الشاب علي البلوشي عن سعادته الغامرة بالدعم والاسناد الذي راحت تقدمه منصة (?و) في الاطار المسرحي بعد المظلة التي راحت تشكلها في دعم المبدعين الشباب في جملة من القطاعات الابداعية الفنية والاعلامية على حد سواء.

وأشار المخرج على البلوشي قائلا: باذن الله سيبدأ مهرجان الكويت المسرحي في الفترة من 20 – 29 اكتوبر المقبل وستكون انطلاقة المهرجان من خلال مسرحية – الهجين – لفرقة (?و) المسرحية في اولي تجاربها بالتعاون مع فرقة (ايت) للانتاج الفني. وستكون (الهجين) كما اسلفت اول عروض المهرجان الرسمية التي تتنافس على جوائز هذا العرس المسرحي وهو الموعد المسرحي الاهم محليا والذي تترقبه الفرق المسرحية الاهلية والخاصة وصناع المسرح بجميع اجيالهم.

وتابع المخرج علي البلوشي: وهذة التجربة تمثل اولى مباردات (?و) كشركة ام في العمل على نطاق المسرح وسنقدم باذن الله هذا العمل من اخراج احمد البناي وتاليف ازفالدو دراغون لمسرحية – حكاية الرجل الذي صار كلبا – وتغير اسم النص الى – الهجين – من اعداد ودراماتورج الكاتبة فلول الفيلكاوي وفريق العمل يضم كوكبة من الفنانين وهم مبارك سلطان وعلى ششتري ومحمد الشطي وفاطمة العصيمي والديكور والاخراج للفنان احمد البناي والاضاءة لفاضل النصار وسأكون المشرف العام على العمل واتمنى ان تكون بادرة خير من فرقة (?و) ان نشارك اولا في مهرجان الكويت المسرحي وان يكون مثل هذا التوجه الاحترافي لدى منصة (?و) لدعم قطاع المسرح. الذي يمثل احد عناصر اهتمام (?و) الداعمة والراعية لجيل الشباب الكويتي المبدع.

وفي ختام تصريحه قال المخرج علي البلوشي بانه يتمني التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

