إقبال كبير على الحملة الترويجية لمونديال «قطر 2022» في الأ?نيوز

Sunday النهار

واصلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث جولتها الترويجية لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، في سعيها للتواصل مع الجماهير العربية، وبعد أن مرت على الرياض وجدة ودبي، وصلت الجولة الخميس الماضي إلى مجمع الأ?نيوز في الكويت، حيث لاقت ترحيباً واسعاً وإقبالاً كبيراً.

وأكد مسؤولو اللجنة حرصهم على التواصل مع الجماهير الكويتية وشرح الخدمات والانشطة التي تقدمها قطر اثناء البطولة وتوفير أفضل السبل أمامهم بما يضمن متابعة ممتعة لهم دون عراقيل.

وأعرب المدير التنفيذي للتواصل المجتمعي والشؤون التجارية باللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد النعمة عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده «البوث» في مجمع الأ?نيوز «وهو أمر متوقع نظراً للأعداد الكبيرة التي أكدت حضورها البطولة من الكويت»، مشيداً بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين القطريين والكويتيين.

وقال النعمة إن «البوث» اشتمل على فعاليات ونشاطات وركناً خاصاً للمساعدة في إصدار بطاقة «هيا»، وحجز أماكن الإقامة، بالإضافة إلى منطقة للألعاب الترفيهية ومنصة ثلاثية الأبعاد لالتقاط الصور التذكارية.

ولفت إلى أهمية هذه الجولة التي قدمت سلسلة من اللقاءات والندوات، لعرض كل التفاصيل المتعلقة ببطاقة «هيّا» الإلزامية للمشجعين الذين يرغبون في حضور مباريات المونديال، مؤكداً أن بلاده استفادت من الفترة الزمنية الطويلة (12 عاماً) منذ الإعلان عن الاستضافة وكان آخر الاستعدادات انتهت في ستاد لوسيل بلقاء الهلال والزمالك،لافتاً إلى إن جميع المنشآت التي تم إنشاؤها ستعود بالنفع على المجتمع بعد نهاية البطولة. من جهته، قال مدير النقل في اللجنة المنظمة للبطولة محمد العذبة في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح «البوث» التعريفي الذي يستمر حتى 5 اكتوبر المقبل شكل فرصة لشرح اهمية اقتناء بطاقة (هيا) الالزامية للجماهير والخدمات التي تتيحها لحامليها باعتبارها شرطا أساسيا لدخول قطر اثناء البطولة.

وقال العذبة ان بطاقة (هيّا) تعد تذكرة تسمح لحاملها بالتنقل المجاني في وسائل النقل العامة في جميع ارجاء قطر فضلا عن ان انها تمكنه من دخول الملاعب وترشد على كل الاماكن والوجهات الترفيهية من مطاعم ومقاه ومراكز تسوق ومناطق جذب الجماهير والمواقع الاثرية والثقافية والمعارض التي ستقام على هامش المونديال.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمنصة (هيّا) سعيد الكواري ان وجودهم بالكويت جاء كون الجماهير الرياضية الكويتية تعد من أكثر الجماهير التي حجزت بالفعل لمباريات المونديال مبديا استعداد الفريق للرد على كل استفسارات الراغبين لحضور المونديال خلال فترة وجودهم في الكويت.

وبين الكواري ان «البوث» يتضمن كل المعلومات الاساسية التي تهم المشجع بدءا من دخول قطر ومن ثم الوصول للملاعب وحضور اهم الانشطة والفعاليات الترفيهية للمشجعين انتهاء بمغادرته للعودة لبلاده متوقعا نجاح هذه الخطوة باستقطاب عدد اكبر من الجماهير في الكويت لحضور البطولة.

بدوره، قال خبير العلاقات الاعلامية في لجنة المشاريع والارث المنظمة للبطولة محمد الخنجي ان انطلاق «البوث» والذي يتزامن مع افتتاح عدة «بوثات» اخرى في قطر والسعودية والامارات يهدف لشرح اهم الانشطة التي تواكب المونديال ومناطق المشجعين وغيرها من الفعاليات المصاحبة للمباريات.

واضاف الخنجي ان «البوث» يسعى ايضا للتعريف عن انطلاق النافذة الاخيرة لبيع تذاكر مباريات كأس العالم وكيفية الحصول عليها كما يعطي معلومات واضحة للجماهير عن الخيارات المتوفرة امامهم للسكن والمواصلات وتنوعها مرحبا بجميع الجماهير الشغوفة بكرة القدم لا سيما من الدول الخليجية لحضور أول نسخة للمونديال تقام على أرض خليجية. يذكر ان البطولة التي ستجري في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين ستشهد مشاركة 32 منتخبا للمرة الاخيرة وستقام بثمانية ملاعب وهي: لوسيل، والبيت، وخليفة، والمدينة التعليمية، والثمامة، والجنوب، واحمد بن علي، بالإضافة إلى ستاد (974).

