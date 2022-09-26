محمد الأتربي.. المصرفي المخضرم تكليفات حالية

ديوان Diwan

سطر المصرفي المخضرم محمد الأتربي، اسمه بالقلم العريض على جدار الانجازات المصرفية والاستثمارية في مصر حتى تم انتخابه رئيسا لاتحاد المصارف العربية، فالأتربي الذي قاد مؤسسات مالية وشركات كانت تابعة للدولة الى بر الامان في أحلك الازمات، تمكن من البناء على جهود من سبقوه ليتحول بنك مصر معه الى احد البنوك الافريقية والعربية.

فالجلوس على مقعد القيادة في البنك الذي أسسه الاقتصادي الوطني طلعت حرب كأول بنك مملوك بنسبة 100% للمصريين شرف لن يناله إلا من يستحق، ولن يستحقه سوى شخص كرّس حياته للعمل، واعتاد في مسيرته على النجاح والتقدم، هكذا الحال بالنسبة لـ «محمد الأتربي» الذي صعد لمقعد القيادة في بنك مصر في يناير 2015، بعد سلسلة من الإنجازات في حياته العملية التي تخطت 35 عاماً قضاها قائداً بارعاً بين ربوع القطاع المصرفي المصري، وحقق خلالها سلسلة من النجاحات المشهودة. وليستعيد ايضا روح مؤسسه طلعت باشا حرب الذي كان يؤمن بأن «من لا يملك قوته لا يملك قراره».

محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر قاد بنك مصر ليحصد على 43 جائزة ومركزاً متقدماً من كبرى المؤسسات العالمية عن النصف الأول من عام 2022،وذلك بهدوء الواثق، وانسانية الرجل المحب لفريق ليقود بنك مصر الى آفاقاً غير مسبوقة وبالتزام يصفه بـ«الصارم»، لتعزيز تميز خدمات البنك والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ومحمد الأتربي شخصية مصرفية بارزة ذات خبرة عريقة نجح خلال توليه مسؤولية البنك ان يقوده من انجاز الى انجاز حيث انتقل البنك الى افاق مواكبة احدث التطورات المصرفية والمالية ?و تقوية الدعائم المالية للبنك مع الحفاظ على سلامة عملياته والتزامه الكامل بتعليمات البنك المركزي المصري،? ?عبر تعزيز هياكله التنظيمية وجذب الكوادر المؤهلة?.. ?مما ادى الى تنمية ودائع العملاء والمؤسسات المالية في? ?البنك ما أسهم في اختياره ضمن قائمة فوربس لاقوي 001 رئيس تنفيذي في الشرق الاوسط لعام 2022.

وكللت إنجازات «الأتربي» بتكريمات عديدة في المحافل الدولية، وعززت فرص التفاؤل برئاسته لاتحاد بنوك العربية، بقدراته المصرفية والإدارية لاستكمال مهام التطوير النافذ إلى مستقبل لا مكان فيه لمفتقري الوعي والعلم والتكنولوجيا، وهو استكمال المهمة الكبرى، وفق توجه الدولة والبنك المركزي المصري نحو تحقيق تحول رقمي، يضاهي نماذج كبرى الأمم المتقدمة في التكنولوجيا المالية، وهو ما تبرزه مهارات «الأتربي» ونجاحاته في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة تحت قيادته في بنك مصر.

لم تقتصر نجاحات «الأتربي» على توليه قيادة بنك مصر، بل جاء هذا المنصب نتيجة لسلسلة كبيرة من النجاحات الأخرى وطريق طويل حافل بالإنجازات في العمل المصرفي، حيث تجاوز «الأتربي» 35 عاما في القطاع المصرفي، حيث بدأ طريقه عام 1977 في البنك العربي الأفريقي الدولي بعد عام واحد من تخرجه من كلية التجارة بجامعة عين شمس، ليمر إلى محطة جديدة في بنك الائتمان الدولي عام 1983، ثم إلى أطول محطاته في العمل المصرفي في بنك مصر الدولي «بنك قطر الوطني حالياً»، حيث قضى «الأتربي» أكثر من 22 عاما في البنك، شغل خلالها العديد من المناصب المصرفية العليا واكتسب العديد من الخبرات المتنوعة في مجالات رئيسية مختلفة للعمل المصرفي.

وفي سبتمبر 2005 رحل «الأتربي» لمحطة جديدة في البنك العقاري المصري العربي كعضو منتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، ثم إلى الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار العربي في 2009، ليعود في 2011 للبنك العقاري المصري العربي، ولكن ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، وشغل أيضا عضوا بمجلس إدارة بنك القاهرة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع.

وقبل الوصول للمحطة الأخيرة في بنك مصر، مر «الأتربي» بالبنك المصري الخليجي ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك من يناير 2013 لديسمبر 2014، وحقق «الأتربي» نجاحات مبهرة في ظل قيادته للبنك المصري الخليجي؛ مما عزز من وجودة حالياً كرئيس لثاني أكبر بنك في السوق المصرية.

الخبرة الواسعة للاتربي تجعل له مقومات الوجود في أكثر من مكان في وقت واحد، فيشغل «الأتربي» بجانب رئاسته لبنك مصر، رئاسةَ اتحاد بنوك مصر، وتقديراً لإنجازاته العظيمة شغل عضوية العديد من المؤسسات المالية منها رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان.

كما حصل الأتربي علي بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1976.

وركز الأتربي في استراتيجية بنك مصر على التناغم مع الأجندة الاقتصادية للدولة، ولعب دوراً محورياً فى دعم الشمول المالى فى مصر، وتمثل احتياجات العميل محور اهتمامنا ونعمل على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعملاء بالمنتجات والخدمات المقدمة.

ويرى الاتربى أن المرحلة الراهنة للاقتصاد المصرى دليل قاطع على نجاح ما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وسياسيات نقدية خلال الفترة الماضية، وأشاد بها العالم فضلاً عن البرامج والمبادرات الحكومية لدعم القطاعات الاقتصادية، التى ساهمت فى تحقيق معدل نمو اقتصادى 3.3% فى السنة المالية 2021، وتفوق هذا المعدل على أداء غالبية اقتصاديات المنطقة، ليصل إلى ثالث أكبر اقتصاد عربى، متفوقاً على اقتصاديات الدول النفطية، ونأمل أن تكون المرحلة المقبلة انطلاقاً نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادية تتخطى حاجز الــ5%، ورؤيتنا لعام 2022 أن الأمور ستسير بنفس وتيرة العمل الجاد ونفس المثابرة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الإجراءات الاحترازية والتنموية التى طبقتها الدولة.

وأشار إلى أن مصر تقود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات صديقة البيئة، ولعل الطرح الأول للسندات الخضراء البالغة قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دوراً قيادياً فى التنمية الخضراء.

وقاد الأتربي بنك مصر لتحقيق طفرة ملحوظة في حجم اعماله وارباحه ومؤشرات الاداء المالي الخاصة به، كما اظهر اهتماما خاصا بتمويل مشروعات الشباب والمساهمة فب القضاء علي ازمة البطالة.

وذكر الإتربى أن بنك مصر يسعى لزيادة نسبة التمويل الموجهة إلى الاقتصاد الأخضر فى الفترة القادمة، ولعل أهم المشروعات الخضراء التى يقوم بتمويلها بنك مصر هو مشروع إنشاء سد ومحطة روفيجى للكهرباء بدولة تنزانيا، بحجم تمويل مصرح يبلغ 285 مليون دولار، فضلاً عن تمويلات بنك مصر فى تقديم التمويل اللازم لمدابغ سور مجرى العيون لنقلها إلى مدينة الروبيكى الصناعية للحد من التلوث ولإتاحة بيئة عمل صحية لعمال المدابغ.

وأشار إلى أن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع فى الجهاز المصرفى، حيث يبلغ عدد الفروع نحو 774 فرعاً ووحدة، بالإضافة إلى أكثر من 326 ألف نقطة بيع، بينما يصل عدد ماكينات الصراف الآلى إلى نحو 4300 آلة، تم تركيب 900 آلة منها خلال 2021، ومستهدف وصولها إلى 5100 بنهاية يوليو 2022، بتركيب 800 آلة جديدة خلال 2022.

يؤمن الأتربي بضرورة التوسع خلاال الفترة القادمة فى قارة أفريقيا وكذلك منطقة الشرق الأوسط، وتحت مظلة الوجود داخل العمق الأفريقى تم الانتهاء خلال عام 2021 من تأسيس فرع بدولة جيبوتى، ومكتب تمثيل فى نيروبى بكينيا، على أن يتم بدء التشغيل فى كليهما قبل نهاية 2022، كما تم الانتهاء من مرحلة تأسيس فرع مقديشيو بالصومال وفى انتظار الموافقات النهائية من البنك المركزى الصومالى لبدء التشغيل، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا والذى سيتم تحويله إلى فرع خلال ثلاث سنوات من بدء التشغيل.

وأشار «الاتربى» إلى أنه جار الانتهاء من المراحل الأخيرة من افتتاح فرع فى مركز دبى المالى العالمى، وفى انتظار الموافقات من الجهات الرقابية بالإمارات، كما تم وضع خطة العمل لفرع الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويتم حالياً إعداد استراتيجية خاصة للفرع لتعظيم الاستفادة من الوجود فى السوق السعودية.

ويتبنى الأتربي سرعة تفيد خطة التحول الرقمي في بنك مصر خلال 2022 عبر تطوير رقمى متكامل وبنية تحتية لتحسين أداء الخدمات المصرفية، وأطلق قطاع التحول الرقمي ببنك مصر خلال الفترة الماضية العديد من الحلول الرقمية التي حققت نقلة فريدة من نوعها فى السوق المصرفية، كإطلاق قرض المشروعات الصغيرة «إكسبريس»، الذى يعد أول قرض ديجيتال فى مصر فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، وقد وصل حجم المحفظة إلى 14.8 ألف قرض قد تم منحه خلال عام 2021 بحصيلة 15.3 مليار جنيه،

كما تم مؤخراً إطلاق النسخة الجديدة من القرض وهو «تمويل إكسبريس إسلامي»، والذى تتماشى طبيعته

مع الشريعة الإسلامية، تم منحه لـ775 قرضاً وذلك بحوالى مليار جنيه.

ونجح الأتربي في أن يجعل بنك مصر من أوائل البنوك التى أتاحت إمكانية الدفع عبر الهاتف المحمول

من خلال تطبيق الموبايل البنكى، وقد بلغ إجمالى عدد العملاء المسجلين لتطبيق الموبايل البنكى بنهاية العام مليون عميل تقريباً، وبلغت أعداد التعاملات 4.4 مليون معاملة خلال 2021 لحركات مالية وغير مالية، كما بلغ إجمالى قيمة التعاملات المالية 143 مليار جنيه تقريباً، ويستهدف البنك إضافة 360 ألف مستخدم جديد.

وأشار إلى أن عدد عملاء محفظة بنك مصر بلغ 1.6 مليون عميل، بحجم معاملات أكثر من 3 مليارات جنيه فى عام 2021، ومن المتوقع زيادة فى عام 2022 بواقع 40%، كما أصدر البنك أكثر من 4.4 مليون بطاقة ميزة لدعم الشمول المالى الوطنى، وذلك حتى نهاية نوفمبر 2021.

وقال «الاتربى» إنه تحت مظلة مشروع Branch Transformation تم تطوير عدد 171 فرعاً حتى نوفمبر 2021، على أن يصل العدد إلى أكثر من 300 فرع بنهاية العام المالى 2022، مما ساهم فى تحسين الإنتاجية على مستوى الفرع والفرد، من خلال ميكنة رحلة العميل وتوجيه العملاء إلى القنوات الرقمية البديلة. واستكمل الإتربى أن البنك أطلق خدمتى «Chat Bot» و«WhatsApp «للأعمال» كقنوات إلكترونية لخدمة العملاء على مدار 24 ساعة، معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعى، كما تم الاشتراك فى البيئة الاختبارية لشبكة التحويلات اللحظية ضمن أكبر خمسة بنوك عاملة فى القطاع المصرفى المصرى، من خلال إتاحة تطبيق InstaPay للموظفين العاملين بالبنوك كمرحلة أولى.

وإيمانًا من «الأتربي بدور البنوك فى المسؤولية المجتمعية، أسهم البنك بمبلغ 300 مليون جنيه فى مشروع (بشاير الخير 3)، وهو من أكبر المشروعات للتطوير الحضري لمنطقة مأوى الصيادين ونجع العرب بحي غرب الإسكندرية.

رئيس اتحاد المصارف العربية.

رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.

رئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

عضو مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق.

عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

عضو مجلس إدارة جامعة عين شمس.

عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.