14 أمسية موسيقية متنوعة من الكلاسيكيات وموسيقى التراث

ديوان Diwan

تفتتح دار الآثار الإسلامية الموسم الثقافي الـ 27 في الذكرى الـ 40 لتأسيسها وافتتاحها، اليوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر في مركز اليرموك الثقافي.

سيتخلل الافتتاح احتفالية خاصة يُستذكر بها الرؤية التاريخية لمؤسس الدار الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد مالك مجموعة الصباح الآثارية، وزوجته الشيخة حصة صباح السالم المالك الشريك لمجموعة الصباح الآثارية التي بدأت في عام 1983.

وكالعادة، يُستهل الموسم الثقافي بالمحاضرة السنوية مع الدكتور زياد طارق رجب.

يضم الموسم الثقافي الـ 27 محاضرات اسبوعية يقدمها نخبة مختارة من الخبراء والأساتذة المحليين والدوليين 24 محاضرة، و4 ورش عمل متنوعة تبدأ بورشة الخط العربي، و14 أمسية موسيقية متنوعة من الكلاسيكيات وموسيقى التراث، إلى الموسيقى الغربية المعاصرة، وعرضين مسرحيين كلاسيكيين منها مسرحية العاصفة للكاتب الشهير ويليام شيكسبير، وهي من إخراج آليسون شان برايس، وعشرات البرامج التعليمية للأطفال من عمر 3 شهور وحتى 16 سنة، اضافة لمهرجانين سنويين وهما: مهرجان الخريف ويوم المتاحف العالمي، اللذين سيكونان أكبر من أي وقت مضى، وقد استُحدثت في هذا الموسم أنشطة ثقافية وندوات جديدة منها «حوار: النجاح امرأة» الذي يسلط الضوء على رحلات نجاح خمس نساء رائدات من الكويت تركن بصمة ونجاحات في مجالات مختلفة، من خلال ندوات حوارية شيقة، ونادٍ للكتاب للبالغين يقدم بشكل شهري بقيادة د. حنان مظفر.

كما سيحصل الأطفال في هذا الموسم على نصيب الأسد من خلال الأنشطة المكثفة، مثل ورش الأطفال الفنية، يوم العائلة، وقد استُحدث برنامج تدريبي بعنوان «تجارب العلوم»، إضافة إلى برامج البستنة للأطفال التي ستكون في كلا المركزين الثقافيين (الأميركاني واليرموك)، وذلك لتعزيز الوعي، وخلق فرص التعلم والابداع، وتشجيع المرح.

إضافة إلى هذا كله، سيتخلل الموسم الثقافي الـ 27 على افتتاح معرض الأطفال الثالث بعنوان «كلمة طيبة: دلالة ودار»، وهو معرض صُمم من قبل الأطفال ضمن ورشة عمل فنون الأطفال التي اقيمت مسبقاً، بعد ساعات مكثفة من البحث، والنقاشات الطويلة، ولدت فكرة إنشاء معرض يسلط الضوء على الخط في مجموعة الصباح الآثارية، تحت اشراف مديرة برامج التطوع للأطفال مها العيسى، والذي سيُفتتح بمركز الأميركاني الثقافي في شهر ديسمبر المقبل.

تهدف الدار إلى تشجيع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على المشاركة في برنامج الزيارات الميدانية للفصول المدرسية وذلك لتعزيز التفكير النقدي والتواصل والتعاون اضافة إلى الابداع وهي العناصرالأربعة التي يتم تعريفها على أنها مفتاح النجاح في المستقبل، من خلال الشراكة والاندماج في القرن الحادي والعشرون، والعمل مع موظفي الدار، والذي يقدم تطبيقات عملية لبرنامج جامعة هارفارد العريقة التابع لكلية الدراسات العليا في قسم التربية بعنوان «ابداع التفكير الصفري»، يستعرض البرنامج العديد من التحديات المتنوعة والممتعة وذلك لتطوير التفكير النقدي وتعزيز العمل الجماعي هو متاحاً لجميع الاعمار والمستويات التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، فأبواب العمل التطوعي مفتوحة في هذا الموسم، يمكن للراغبين من سن 16 سنة وما فوق التقديم على برامج التطوع المتنوعة، سواء لقسم الإرشاد المتحفي أو للمكتبة وبرامج الأطفال، وهي متاحة باللغتين العربية والانجليزية.

وأخيراً، تشارك دار الآثار الإسلامية متمثلة في مجموعة الصباح الآثارية في 4 معارض خارجية ودولية، منها معرض في جدة- المملكة العربية السعودية، ومعرض في وركاستر- المملكة المتحدة، ومعرض في أبو ظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعرض في هيوستن - الولايات المتحدة الأميركية.

