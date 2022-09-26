كامل العبدالجليل أصدر.. «اللغة العربية ومقومات النهوض الثقافي»

ديوان Diwan

صدر عن منشورات ذات السلاسل كتاب «اللغة العربية.. ومقومات النهوض الثقافي» من تأليف الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب السابق الإعلامي كامل العبدالجليل، وقد تضمن الكتاب فصولاً متعددة تناول من خلالها الكاتب أصالة وعراقة اللغة العربية في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، وتأثير القرآن الكريم كمصدر أساسي لقوة وبلاغة اللغة العربية وخلودها.

كما تطرق المؤلف إلى ثراء العربية وامكاناتها الفنية، والتحديات المحلية والخارجية التي تواجهها، وتقييم دور المؤسسات الوطنية والأهلية في الاهتمام باللغة العربية ومكانتها في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإعلام الجديد، وكذلك الاقتراحات المقدمة لمعالجة الاختلال بين اللغة والثقافة، وسبل حماية وصون اللغة العربية وتوسيع أسواق النشر والترجمة والتعريب أمامها. وقد اختتم الكاتب فصول كتابه بـفصل «الخط العربي بأياد كويتية» وهو عبارة عن صفحات تضمنت لوحات تظهر جمالية الخط العربي كتبت بأياد كويتية.

