إسطنبول تستضيف المعرض الدولي للكتاب العربي مطلع أكتوبر

ديوان Diwan

أعلنت الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي في تركيا اليوم الجمعة عن تنظيم المعرض الدولي للكتاب العربي بنسخته السابعة في مدينة اسطنبول مطلع أكتوبر المقبل. وقال رئيس الجمعية مهدي الجميلي في مؤتمر صحافي إن المعرض يعد «أكبر من فكرة تسويق كتاب بل هو جسر للتواصل بين العرب والأتراك وبين العرب أنفسهم».

وأضاف الجميلي «في تركيا أكثر من 80 ناشرا للكتاب العربي وفي معرض اسطنبول السابق دخلت كمية كبيرة من الكتب تم منها بيع ما يعادل مبيعات أكثر من دولة عربية في معارضها». من ناحيته قال المنسق العام للمعرض محمد أغير أقجة إن تنظيم الحدث بدأ قبل 8 سنوات بمساحة 400 متر ضمن معرض الكتاب التركي بمشاركة 30 ناشرا فقط ولكن مساحة النسخة السابعة تبلغ 10 آلاف متر بمشاركة أكثر من 28 دولة.

واعتبر أقجة خلال المؤتمر الصحافي أن «مشاركة دول من خارج العالم العربي مثل دول البلقان ووسط آسيا تؤكد أن اللغة العربية لغة مشتركة».وأشار الى أن شعار المعرض (عالم بلا حدود) دليل على رفضهم للحدود المصطنعة مؤكدا أن «الكتب والثقافة تجمع الشعوب».بدوره قال مسؤول قسم الفعاليات والأنشطة الثقافية عمار عبد الخالق إن «100 محاضرة وفعالية ستقام على هامش المعرض تشمل مواضيع متنوعة في الأدب والثقافة والسياسة والاقتصاد يلقيها محاضرون من أكثر من 15 دولة».

وأوضح عبد الخالق أن «الجامعات ممثلة باتحادات الطلبة تشارك في المعرض بمشاريع تشمل ورش عمل فنية وخدمات للطلاب الجدد تحت اسم نادي الجامعات».وينظم المعرض بالتنسيق مع اتحاد وجمعية الناشرين الأتراك وبرعاية غرفة اسطنبول التجارية ووزارة الثقافة التركية وولاية اسطنبول وبشراكة إعلامية مع وكالة أنباء (الأناضول). وبحسب المنظمين فإن المعرض يعتبر «الحدث الثقافي الأضخم عربيا وأكبر معرض للكتاب العربي خارج جغرافيا العالم العربي حيث ينتظر أن يستمر 9 أيام بمشاركة أكثر من 250 دار نشر تمثل 29 دولة».

ويحتوي المعرض أكثر من 15 ألف عنوان إضافة إلى فعاليات ثقافية متنوعة من محاضرات وندوات فكرية وحفلات توقيع كتب وأمسيات شعرية ونشاطات فنية متنوعة. كما يتضمن ركنا خاصا للأطفال يحمل اسم «نادي الفرح» وركنا للأنشطة العلمية للشباب وآخر للخط العربي إضافة الى أقسام مختلفة للأنشطة والفعاليات وحقوق الملكية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية إضافة إلى قسم المحاضرات والندوات. ويضم المعرض كذلك زاوية مخصصة للغتين العربية والتركية لغير الناطقين بهما وقسم المدارس الدولية وقسم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

