سيد علي سيد سليمان الرفاعي في تجارة الدنيا والآخرة

ديوان Diwan

كانت تجارة وأعمال الغوص على اللؤلؤ والسفر الى الهند للتجارة هي الوظيفة السائدة لعامة الشعب الكويتي وان كل الاعمال والنشاطات الاخرى مرتبطة بهما ارتباط وثيقا، تتأثر بهما سلبا او ايجابا وكانت الامور تسير سيراً حسنا طوال سنوات وكان رجال المال والاعمال يملكون سفنا شراعية خشبية، ويملكون بساتين للنخيل بمدينة البصرة بالعراق، فكانوا يشحنون تمور بساتينهم في هذه السفن ويسافرون بها الى الهند، وعند بيعها يشترون بثمنها كل ما تحتاجه البلاد من مواد تموينية ضرورية لأمور المعيشة كالارز والسكر والشاي والبهارات والاقمشة والخشب والحبال، وبعد وصولهم الكويت يعرضون هذه البضائع في محالاتهم وعماراتهم للبيع داخل البلاد، والجزء الفائض منها يعاد تصديره الى الدول المجاورة.

ولكن «كما هو معروف» ان دوام الحال من المحال لسببين اثنين، اولا قيام دولة اليابان باستزراع المحار صناعيا وبشكل محترف في مياهها، فأصبح هذا المحار ينتج بكثرة فأصبح سعره رخيصا وكميته كبيرة في اسواق العالم، فلم يعد عمل الغوص على اللؤلؤ والسفر الى الهند للتجارة نافعا ومجزيا للتجار، فانهارت هذه الصناعة التي كانت الهيكل الاساس لتجارة الكويت والخليج، ثم قيام الحرب العالمية الثانية التي دامت اربع سنوات مع ما تركته من دمار وخراب في جميع المجالات في جميع انحاء العالم، وهنا تغير تفكير التاجر الكويتي بتغير الظروف والاحوال فبدأ الواحد منهم بالتشاور والتخطيط مع زملائه التجار الاخرين بتأسيس شركات مساهمة كبرى بينهم وذلك في بدية الخمسينيات بعد تصدير النفط الكويتي الى اسواق العالم، فكان من نتيجة ذلك ان قام سيد علي سيد سليمان الرفاعي مع مجموعة من تجار البلاد بتأسيس شركة مساهمة أنشأ على اثرها اول بنك كويتي محلي برأس مال وطني سنة 1952، هو بنك الكويت الوطني المعروف لدينا اليوم، وقام سيد علي مع مجموعة اخرى من كبار التجار ورجال الاعمال بتأسيس شركة طيران كويتية سنة 1954، وهي شركة «الخطوط الجوية الكويتية» وقامت مجموعة اخرى من التجار بتأسيس شركات مساهمة مثل شركة ناقلات النفط، وشركة السينما، وشركة المواصلات وغيرها العديد من الشركات وفي هذه المناسبة يجب الا ننسى جهود الحكومة ومساعداتها في تسهيل تأسيس هذه الشركات المساهمة فكان لها اليد الطولى بكل نشاط تجاري لا يمكن انكاره، سيدنا سيد علي سيد سليمان الرفاعي.. عنوان مقالنا هذا فمن هو هذا السيد؟ وما هي قصة حياته؟

انه سيد من سلالة السادة الاشراف من الذين يتحدرون من السلالة الهاشمية المباركة الطيبة، ولد في الكويت بمنطقة القبلة عام 1892 في عائلة اهل علم ودين وتقوى، كان وحيد ابويه، ولكنه فقد والده وهو طفل في عمر صغير، وتربى في رعاية والدته، ولكن توفيت هي بدورها بعد ست سنوات من وفاة الاب فاصبح يتيما من جهة الاب والام معا، فرعاه خاله السيد ابراهيم المضف واعتبره ابنا من ابنائه.

دخل سيد علي مدرسة من المدارس الأهلية «المطوع» التي كانت منتشرة بجميع مناطق البلاد، وتعلم كما هي العادة في هذه المدارس القرآن الكريم حفظا وتلاوة وربما شيئاً قليلا من الحساب، ولما بلغ سيد علي سيد سليمان الرفاعي مرحلة الشباب رغب ان يجرب حظه في عالم التجارة، فأمده خاله بمبلغ بسيط من المال كرأس مال ليبدأ به تجارته، وقام هو بدوره باقتراض مبلغ اخر من المال من قريب للعائلة ياسين الرفاعي، وبعد الاتكال على الله انطلق الى السوق ليبدأ مشوار العمل في عالم التجارة وكان حينذاك في العشرين من عمره، واتخذ له مكتبا ومحلا في سوق التجار وسط العاصمة، وبدأ العمل بالبيع والشراء في تجارة اللؤلؤ التي كانت رائجة في تلك الفترة، ولكن الرياح لا تسري دائما كما تشتهي السفن «كما يقال» فبدأت بوادر انهيار تجارة اللؤلؤ في البلاد، فانتقل السيد علي الى البحرين وعمل لفترة مع مجموعة من تجار اهل هذه الجزيرة، ولكنه وجد ان الحال في البحرين ليس احسن من الحال في الكويت، فعاد ادراجه الى البلاد ثانية، ولكن عمل في تجارة جديدة عليه هي تجارة الاقمشة ثم اضاف اليها تجارة المواد الغذائية وبعد فترة من الزمن اعتدلت له امور حياته التجارية حتى فترة الخمسينيات عندما بدأت مشاركة كبار التجار بتأسيس شركات كبرى مساهمة بينهم كما ذكر ذلك سابقا.

للسيد علي سيد سليمان الرفاعي مساهمات في غير الشركات التجارية وامور البيع والشراء بقصد الربح المادي، انها تجارة ومساهمة في خدمة الوطن فالوطن حق على الجميع كحق الاولاد والوالدين.

وفي عام 1936 اسست الحكومة مجلسا للمعارف للاشراف على نشاط التربية والتعليم في مدارس البلاد، وتبني الانظمة الحديثة في هذا المجال، بعيدا عن الاسلوب التقليدي القديم الذي كان سائدا في البلاد لفترة طويلة وهو نظام التعليم في الكتاتيب «المطوع» فلم يتوان سيد علي ان يضع نفسه في خدمة هذا المجلس، وبل وقام بزيارة للقاهرة للوقوف على تعليم وانشطة الطلبة وتلبية مطالبهم وفي اثناء هذه الزيارة اقام للطلبة ولجميع الكويتيين المتواجدين بالقاهرة مأدبة غداء فاخرة، وفي العام نفسه 1936 تم تعيين سيد علي عضوا في المجلس البلدي الذي كان تحت رئاسة الشيخ عبدالله السالم الصباح وكان هذا المجلس يشرف على انشطة عديدة كثيرة في حياة الوطن والمواطنين، فاعمال البلدية تطول جميع الانشطة كالبيع والشراء وانشاء الاسواق وبناء البيوت والشوارع والمقابر والنظافة في الشوارع، واطفاء الحرائق والاشراف على بيع ونقل الماء وحتى الرفق والرأفة بالحيوان.

وعلى صعيد العمل الوطني الاجتماعي والسياسي اشترك سيد علي سيد سليمان الرفاعي في المجلس التشريعي الاول في الكويت، برئاسة الشيخ عبدالله السالم الصباح سنة 1938.

واشترك ايضا في المجلس التشريعي الثاني في عام 1939، وحدث اثناءها بعض الاعمال التي لم ترض عنها الحكومة، وتم تعطيل هذا المجلس والقبض على بعض اعضائه وزجهم وادخالهم السجن لمدة خمس سنوات، فكان من نصيب سيد علي السجن خمس سنوات، اما البعض الاخر من الاعضاء فقط استطاع الخروج من البلاد، وهذه الاحداث وضعت نهاية لهذا المجلس.

إن قيام سيد علي سيد سليمان الرفاعي بالاعمال التجارية مع البشر، لم ينسيه تجارته مع الله، فكان السيد يعمل ويزرع في الدنيا ليحصد في الاخرة، والدنيا كما معروف عنها انها مزرعة الاخرة، فمن يزرع خيرا يحصد خيرا ومن يزرع شرا فهو حتما لاقيه، فزارع الورد يحصد وردا وزارع الشوك لاشك يحصد شوكا، واوصى سيد علي اولاده بتخصيص ثلث تركته لاعمال الخير داخل البلاد وخارجها، وقام ورثته بتنفيذ وصيته ببناء مسجد كبير بمنطقة السلام في الكويت ويقع هذا المسجد على مساحة الفين وخمسمئة متر مربع ويتسع لعدد كبير من المصلين ويحتوي على مكتبة عامرة بالكتب النفيسة النافعة، ولم يكتف بالعمل الخيري داخل البلاد، بل تعداه الى كل من مصر وبيت المقدس ولبنان والهند، ان سيد علي عمل لدنياه ولم ينس اخرته، وعمل كل عمل طيب واعطى بالسر والعلن حبا في مرضاة رب العالمين، وانتقل سيد علي سيد سليمان الرفاعي الى جوار ربه عام 1957 عن عمر يناهز الخمسة والستين عاماً.

