حاكم لـ «النهار»: أملك الشغف للاستمرار في الملاعب وقرار الاعتزال جاء بإرادتي

ديوان Diwan

ارتبط اسم قائد فريق الكويت لكرة القدم حسين حاكم بمنصات التتويج لأكثر من 21 عاما مع الأبيض، بواقع 34 بطولة، محلية وقارية، ليحفر اسمه بحروف من ذهب مع النادي. حاكم قال لـ النهار، إنه لا يزال يملك شغف التواجد في الملاعب، إلا انه فضل اتخاذ القرار الصعب على نفسه بإرادته، خصوصا انه اتفق مع إدارة نادي الكويت في الموسم الماضي على هذا الأمر. وكشف حاكم (38 عاما) انه تلقى بعض العروض الشفهية للاستمرار في الملاعب، إلا أنه وجد من الصعوبة على نفسه أن يرتدي قميصاً آخر غير القميص الأبيض، عطفا على سنوات الارتباط والعطاء الطويلة والتي بدأت قبل 28 عاما، واثمرت على بطولات غير مسبوقة داخل القلعة البيضاء.

ولفت قائد فريق الكويت انه وجد كل الدعم داخل قلعة العميد، منذ ان كان في البراعم، ووصول إلى الفريق الأول، حيث زامل 4 أجيال داخل نادي الكويت، بداية من جيل مبارك العصفور، وخلف عويد، وخالد الجار الله، وصولا لجيل إبراهيم كميل، وزملائه الحاليين، مؤكدا ان علاقته بالجميع داخل نادي الكويت على أفضل حال. وثمن حاكم الدعم الذي تلقاه من الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم، وخالد الغانم، وفهد الغانم، وعبد العزيز المرزوق، ولم ينس دور المجلس السابق في حقبة التسعينات بقيادة محمد الصقر، وعصام الصقر.

وشدد حاكم والذي حمل شارة القيادة في نادي الكويت على مدار سنوات طويلة، ان الجيل الذي عاصره في تاريخ الكرة الكويتية، لم يكن محظوظا بالصورة المطلوبة بعد ان تعرضت الكرة الكويتية للإيقاف في مناسبتين. وأضاف انه رغم العقبات التي واجهها هذا الجيل، إلا أنه نجح في الوصول لمنصات التتويج على الصعيد القاري، في إشارة إلى الفوز بلقب غرب آسيا، ولقب خليجي 20، وعلى مستوى الأندية حصد لقب كاس الاتحاد الآسيوي لثلاث مرات متتالية، وغير ذلك من الإنجازات.

وأكد حاكم ان نادي الكويت مر بفترة ذهبية بداية من 2012، وحتى الموسم الماضي، بعد ان بات مرشحا بقوة لحصد جميع الألقاب.

وبين انه فخور بما حققه مع الأبيض، معربا عن أمله في الاستمرار لخدمة الكرة الكويتية من بوابة التدريب، حيث يرى نفسه قادرا على العطاء في هذا الجانب. وأشار إلى أنه يجيد العمل تحت الضغوطـ، وهو ما قد يكون متوفرا في مجال التدريب بصورة أكبر من العمل الإداري، معربا عن أمله في إيصال خبراته الطويلة في الملاعب من خلال عمله كمدرب. وشدد حاكم على أهمية أن يواصل العمل بنفس الشغف الذي كان يملكه اثناء تواجده في الملاعب، مؤكدا ان عالم التدريب واسع، ويتطلب العمل باحترافية كبيرة. ولم يخف قائد فريق الكويت ان العمل لتطوير الكرة الكويتية يشوبه بعض الخلل، وسط إصرار على تجاهل مراحل البراعم والناشئين، مؤكدا ان اعداد جيل قوي للكرة الكويتية لا بد ان يبدأ من الناشئين مع ضرورة تحسين مخرجات الأندية.

واعتبر حاكم ان الإصلاح الحقيقي للرياضة الكويتية يبدا عندما ينتهي الصراع الرياضي، معربا عن أمله من الاقتداء بالتجارب الناجحة في السعودية، وألمانيا، وغيرهما.

