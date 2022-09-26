تمكين أُمِّ الأجيال

ديوان Diwan

تحتفل جميع دول العالم في اليوم الأول من أكتوبر من كل عام بذكرى اليوم العالمي للمسنين هذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1990م للاحتفال باليوم العالمي للمسنين، بهدف تأسيس مظلة دائمة ومشتركة للأنشطة المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بين دول العالم كافة، يتم من خلالها توعية وتشجيع جميع الأفراد والمؤسسات الحكومية ومنظمات وجمعيات المجتمع في جميع أنحاء العالم ؛ من خلال تنفيذ الأنشطة التطوعية والخيرية والإنسانية، والمساهمة بصورة فعالة في تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

وفي هذا العام 2022م جاء احتفال هيئة الأمم المتحدة باليوم العالمي للمسنين تحت شعار «مرونة المسنات ومساهماتهن»، وفي هذا المقال نقدر ونؤكد على ماجاء وذكر في تقرير هيئة الأمم المتحدة احتفالاً بهذه المناسبة في هذه السنة حيث أكدت على أن جائحة كورونا قد فاقمت أوجه التفاوت، حيث كثفت السنوات الثلاث الماضية الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية والمناخية في معايش كبار السن، ولا سيما المسنات اللاتي يشكلن السواد الأعظم منهم.

كما أشار التقرير إلى التحدي الكبير الذي تواجهه المسنات بينما تتواصل إسهامات المسنات في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ تظل مساهماتهن وخبراتهن مجهولة ومهملة بصورة كبيرة، بل ومحدودة كذلك بسبب السلبيات ذات البُعد الجنساني التي تراكمت على مدار السنوات الطويلة. ويؤدي التقاطع بين التمييز على أساس العمر والجنس إلى تفاقم التفاوتات القائمة منها والجديدة، بما في ذلك الصور النمطية السلبية التي تجمع بين التحيز ضد الشيخوخة والتمييز على أساس الجنس.

ويُعد موضوع هذه المناسبة لعام 2022 بمثابة سمة مميزة وتذكير بالدور المهم الذي تضطلع به المسنات في اجتياز التحديات العالمية والمساهمة في حلولها بمرونة وثبات، كما أن الاعتراف بالمساهمات الحيوية للمسنات وتعزيز إدراج أصواتهن ووجهات نظرهن واحتياجاتهن أمران حاسمان لإنشاء سياسات هادفة لتعزيز استجابة شاملة للتحديات والكوارث المحلية والوطنية والعالمية، واحتفالية هذا العام هي دعوة للعمل وفرصة متاحة لشمول أصوات المسنات وإظهار مرونتهن وإسهاماتهن في المجتمع، مع تعزيز الحوارات والسياسات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن والاعتراف بإسهاماتهم في التنمية المستدامة.

ولعل اهتمام وتبني ومتابعة هيئة الأمم المتحدة الحثيثة لجميع أوضاع المسنين تضع الجميع أمام تحدٍّ كبير نحو السعي الدائم لتحقيق الغايات المتعلقة بالاحتفال باليوم العالمي للمسنين في هذا العام وفي كل عام، ومن أهم الغايات التي تسعى هيئة الأمم المتحدة لتحقيقها ضمن احتفالية اليوم العالمي للمسنين لعام 2022م تتمثل بالآتي:

> تسليط الضوء على قدرة المسنات على الصمود في مواجهة أوجه التفاوتات البيئية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد.

> زيادة الوعي بأهمية تحسين جمع البيانات على مستوى العالم، مصنفة حسب العمر والجنس.

> دعوة الدول الأعضاء، وكيانات الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجتمع المدني لإدراج المسنات في المراكز المعنية بالسياسات، وضمان المساواة بين الجنسين كما هو موضح في تقرير الأمين العام تحت عنوان «خطتنا المشتركة».

إن إعلان الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في تقريره تحت عنوان «الخطة المشتركة»، والتي بموجبها تم توجيه الدعوة لجميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني لإدراج المسنات في المراكز المعنية بالسياسات، وضمان المساواة بين الجنسين، يضاعف من مسؤوليتنا كعاملين في مؤسسات المجتمع المدني تجاه النهوض بالعمل الخيري التطوعي والإنساني تجاه تحقيق هذه الغاية وجميع الغايات الأخرى المتعلقة في تمكين كبار السن وإشراكهم كعنصر فعال في تحقيق المفهوم الشامل للتنمية.

ويسرني أن أدعو أفراد ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في هذه الفعاليات التي سيتم تنظيمها من قبل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين لعام 2022م، مقدراً مشاركتهم في جميع الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها في الأعوام السابقة، متمنياً التوفيق للنجاح للجميع في تحقيق الأهداف المنشودة للمبرة والجمعية.

