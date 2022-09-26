اليوم العالمي للمسنين لعام 2022م

ديوان Diwan

اليوم العالمي للمسنين يعتبر أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحياؤها في اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة العامة الصادر في 14 ديسمبر، 1990م باعتبار يوم 1 أكتوبر بمثابة اليوم العالمي للمسنين والذي تم تسجيله في رؤية 45/106، وتم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لأول مرة بتاريخ 1 أكتوبر 1991م، ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهرم وإساءة معاملة كبار السن. وهو أيضاً يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع. هذه الاحتفالية مشابهة ليوم الأجداد في أميركا وكندا وكذلك إلى احتفالية التاسع المضاعف في الصين ويوم احترام المسنين في اليابان، وسبق اعتماد اليوم العالمي لكبار السن عدة مبادرات مجتمعية على المستوى المحلي والقاري والدولي والعالمي في مجالات رعاية وخدمة وتأهيل ودمج وتمكين المسنين، الأمر الذي نتج عنه تتويج المسنين بعيدهم السنوي، وتتمثل هذه الجهود والمبادرات بالآتي:

? خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة والتي اعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة في عام 1982 وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك.

? اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 46/91 مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن في 16 ديسمبر 1991م.

? حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 106/45 في 14 ديسمبر 1990، تاريخ الأول من أكتوبر من كل عام يوما دوليا لكبار السن.

? اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة في عام 2002، للاستجابة للفرص والتحديات في ما يتصل بالشيخوخة في القرن الـ (21)، وتعزيز تنمية المجتمع لكل الفئات العمرية.

الفئة المستهدفة

يعمل كبار السن على تقديم إسهامات عدة للمجتمع من خلال العمل التطوعي ونقل الخبرات والمعرفة للأجيال الأخرى من خلال خبرتهم التي اكتسبوها في الحياة، حيث يُتوقع أن يبلغ عدد كبار السن (الأكثر من 60 عاما) في العالم ملياري نسمة بعد خمسين عاما.

المنظمات والفئات التي تحتفل بهذا اليوم العالمي

? كبار السن من الجنسين.

? المؤسسات الحكومية التي ترعى المسنين.

? الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

? الأفراد والأسر المعنية برعاية المسنين.

? العاملون في مجالات الرعاية الصحية وتأهيل المسنين.

? العاملون الصحيون في المراكز الصحية.

أهداف ورسائل اليوم العالمي للمسنين

تتلخص أهداف اعتماد اليوم العالمي للمسنين في لفت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية التي أسهمت في تنمية المجتمعات وقدرتها على مواصلة العطاء والمساهمة في تطويرها، ومن أهداف اليوم العالمي للمسنين:

? التوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية لكبار السن.

? تعزيز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض، وتوفير التكنولوجيا الملائمة والتأهيل.

? تدريب الموظفين في مجال رعاية كبار السن.

? توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن (كدور العجزة).

? حث المنظمات غير الحكومية والأسر؛ لتقديم الدعم للمسنين لاتباع أسلوب صحي جيد.

? التعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.

شعار اليوم العالمي للمسنين

لعام 2022م

بالرغم من تواصل المسنات واستمرارهن في تقديم إسهاماتهن في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ تظل مساهماتهن وخبراتهن مجهولة ومهملة بصورة كبيرة، بل ومحدودة، بسبب السلبيات ذات البُعد العنصري والجنسي التي تراكمت على مدار السنوات الطويلة. ويؤدي التقاطع بين التمييز على أساس العمر والجنس إلى تفاقم التفاوتات القائمة منها والجديدة، بما في ذلك الصور النمطية السلبية التي تجمع بين التحيز ضد الشيخوخة والتمييز على أساس الجنس.

ويُعد موضوع هذه المناسبة لعام 2022 بمثابة سمة مميزة وتذكير بالدور المهم الذي تضطلع به المسنات في اجتياز التحديات العالمية والمساهمة في حلولها بمرونة وثبات، حيث إن الاعتراف بالمساهمات الحيوية للمسنات وتعزيز إدراج أصواتهن ووجهات نظرهن واحتياجاتهن أمران حاسمان لإنشاء سياسات هادفة لتعزيز استجابة شاملة للتحديات والكوارث المحلية والوطنية والعالمية، واحتفالية هذا العام هي دعوة للعمل وفرصة متاحة لشمول أصوات المسنات وإظهار مرونتهن وإسهاماتهن في المجتمع، مع تعزيز الحوارات السياسات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن والاعتراف بإسهاماتهم في التنمية المستدامة.

أهداف اليوم العالمي للمسنين

لعام 2022م

الاحتفال بهذا اليوم سيعمل على تحقيق عدة أهداف حددتها وأكدت على تنفيذها هيئة الأمم المتحدة بحق كبار السن ورعايتهم وخدمتهم وتأهيلهم:

? التأكيد على أهمية الدمج الرقمي لكبار السن.

? تحقيق اهداف التنمية المستدامة اللازمة لهم من خلال التقنيات الرقمية.

? معالجة مشكلاتهم ومصالحهم العامة في مختلف المجالات.

? تشريع قوانين تلزم الأشخاص بحقوق المسنين وتطبيق هذه القوانين لكي لا يظلموا في أي مجال او محور من محاور الحقوق.

ميثاق الأمم المتحدة

إن الجمعية العامة، إذ تقدر ما يقدمه كبار السن من مساهمات في مجتمعاتهم، أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، عزمها على إعادة تأييد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الأفراد وقدرهم رجالاً ونساءً، والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. وعلى تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في ظل قدر أآبر من الحرية، كما نلاحظ تناول تلك الحقوق تناولاً مفصلاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي، الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الإعلانات الرامية إلى ضمان تطبيق المعايير العالمية على فئات معينة.

خطة العمل الدولية للشيخوخة

وعملاً بخطة العمل الدولية للشيخوخة، التي اعتمدتها الجمعية العالمية للشيخوخة وأيدتها الجمعية العامة في قرارها (37)، والتي تدرك التباين الهائل في أحوال كبار السن، لا بين البلدان فحسب وإنما داخل البلدان وبين الأفراد أيضاً، مما يتطلب مجموعة منوعة من الاستجابات على صعيد السياسات العامة. وإذ تدرك أن أعداداً متزايدة من الأفراد، في جميع البلدان تبلغ سناً متقدمة في صحة أفضل من أي وقت مضى. وإذ تعلم بالبحوث العلمية التي تدحض الكثير من الأفكار المقولبة عن حتمية تدهور الصحة مع تقدم السن وتعذر عكس هذا الاتجاه. واقتناعا منها بأنه يجب، في عالم يتسم بتزايد عدد ونسبة كبار السن، أن توفر للراغبين والقادرين منهم فرص للمشاركة والإسهام في أنشطة المجتمع الجارية، وإذ تضع في اعتبارها أن الضغوط على الحياة الأسرية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء تستدعي دعم الأشخاص الذين يتولون توفير الرعاية للمسنين الضعاف الصحة، وإذ تضع في اعتبارها المعايير التي سبق وأن أرست ركائزها في خطة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من بيانات الأمم المتحدة.

المبادئ الاساسية لمكونات البرامج الوطنية للشيخوخة:

الاستقلالية

? التسهيل لكبار السن بإمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، بأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي ووسائل للعون الذاتي.

? إتاحة الفرصة لكبار السن للعمل أو فرص أخرى مدرة للدخل.

? تمكين كبار السن من المشاركة في تقرير وقت انسحابهم من القوى العاملة ونسقه.

? إتاحة الفرصة لكبار السن للاستفادة من برامج التعليم والتدريب الملائمة.

? تمكين كبار السن من العيش في بيئات مأمونة وقابلة للتكييف بما يلائم ما يفضلونه شخصيا وقدراتهم المتغيرة.

? تمكين كبار السن من مواصلة الإقامة في منازلهم لأطول فترة ممكنة.

المشاركة

? ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، وأن يشاركوا بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاههم، وأن يقدموا للأجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم.

? تمكين كبار السن من التماس وتهيئة الفرص لخدمة المجتمع المحلي، ومن العمل كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم.

? تمكين كبار السن من تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة بهم.

الرعاية

? تعزيز استفادة كبار السن من رعاية وحماية الأسرة والمجتمع المحلي، وفقا لنظام القيم الثقافية في كل مجتمع.

? التسهيل لكبار السن بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية لمساعدتهم على حفظ أو استعادة المستوى الأمثل من السلامة الجسمانية والذهنية والعاطفية، ولوقايتهم من المرض أو تأخير إصابتهم به.

? تسهيل حصول كبار السن على الخدمات الاجتماعية والقانونية لتعزيز استقلاليتهم وحمايتهم ورعايتهم.

? تمكين كبار السن من الانتفاع بالمستويات الملائمة من الرعاية المؤسسية التي تؤمن لهم الحماية والتأهيل والحفز الاجتماعي والذهني في بيئة إنسانية ومأمونة.

? تمكين كبار السن من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند إقامتهم في أي مأوى أو مرفق للرعاية أو العلاج، بما في ذلك الاحترام التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم ولحقهم في اتخاذ القرارات المتصلة برعايتهم ونوعية حياتهم.

تحقيق الذات

? تمكين كبار السن من التماس فرص التنمية الكاملة لإمكاناتهم.

? إتاحة الإمكانية لكبار السن للاستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية.

الكرامة

? تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة والأمن، ودون خضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، جسديا أو ذهنياً.

? تمتع وحصول كبار السن على معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو الإثنية أو كونهم معوقين أو غير ذلك، وأن يكونوا موضع التقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم الاقتصادية.

ختاماً لقد جاء الاحتفال باليوم العالمي للمسنين تقديراً وامتناناً لما قدمه المسنين وكبار السن في سبيل تربية أبنائهم وتخريج أجيال صالحة قادرة على مواجهة المخاطر وتطوير المجتمع وبناء المستقبل الواعد، كما جاء للتأكيد حقوق كبار السن الكاملة التي قد يحاول الكثيرون سلبها منهم بأي شكلٍ من الاشكال بعد ان يصبحوا غير قادرين على المطالبة بحقوقهم وايصال أصواتهم. في هذا اليوم وفي كل يوم يجب أن نشكر كبارنا الذين تعبوا نهارا وسهروا ليلاً على راحتنا وعلى تلبية جميع متطلبات حياتنا، كما يجب أن نعي تماماً أن العمر ما هو الا آمال نسعى خلفها مثل سعي الصياد خلف الطرائد، فلا بد ان نقدم كل البر والاحترام لكبارنا، كما يجب علينا أحترم كبار السن الذين كلما تقدموا في السن ازدادوا في العلم فتزداد حكمتهم، اللهم احفظ لنا كبارنا من كل شر يا رب العالمين، اللهم ابعد عنهم الامراض واطل بعمرهم وارزقهم الصحة والعافية يا رب العالمين، في هذا اليوم نقدم أجمل عبارات وكلمات الاحترام والمودة لكبارنا فكل عامٍ وأنتم بخير.

