التعامل مع سلوكيات العجز المتعلم

ديوان Diwan

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الايجابيون اسعد الله صباحكم ومساءكم بالخير والنور والبركة والهمة في هذا اليوم سوف نختتم حديثنا عما يسمى باستراتيجيات المواجهة والتي بدأنا الحديث عنها في سلسلة من المقالات السابقة كأحد مفاهيم علم النفس الإيجابي حيث تكلمنا عن العجز المتعلم الذي يرتبط بالجوانب المعرفية والانفعالية والسلوكية.

كما استعرضنا بتوسع أعراض العجز الدافعي والعجز المعرفي والعجز الانفعالي والعجز السلوكي، وبينا كذلك المتغيرات المصاحبة لها على أداء ونفسية وكيان الفرد، ووضحنا الآليات التي يتم التعامل بموجها لمواجهة هذه الأعراض وكيفية التغلب عليها وتجاوز تداعياتها، وفي هذا المقال سنتعرض إلى كيفية التعامل والتصرف يشكل عام مع سلوكيات العجز المتعلم بجميع تشعباته وتعقيداته بدرجة تمكن الفرد والجماعة من القيام بكل وظائفهم الطبيعية مستخدمين قدراتهم وامكانياتهم الاجتماعية والنفسية التي حباهم بها الخالق عز وجل والتي تمكنهم من أن يكونوا خير خلفاء لعمارة الأرض وتطوير البلاد وخدمة العباد.

التعامل السليم مع سلوكيات العجز المتعلم

أصدقائي القراء الايجابيون إن أول خطوة للتحصين ضد استجابات وسلوكيات العجز المتعلم، التحدث مع الذات حول الرغبة في التفكير المنطقي بوضوح في مشاعر الانفعالات للتغلب على الإحساس بالعجز، وإدخال استجابات وتفسيرات ايجابية للموقف المشكل، وأعرف جيدا وبشكل إرادي استرجع هذه الأحداث في عقلك الواعي حين تبدأ في الشعور بالعجز، ناهيك عن زراعة مضادة للعجز المتعلم، وهو التفاؤل المتعلم من خلال جهدك وخصالك الشخصية، فبالطريقة نفسها التي اكتسبت بها هزيمة الذات يمكنك أن تكتسب مفاهيم تعمل على ترقية ذاتك. واعلم جيداً أن ما تم تعلمه يمكن إلغاء تعلمه. فالسلوك المكتسب يمكن التخلي عنه، فالعجز المتعلم مكتسب من الخبرات غير المقترنة، ويمكن تعديله بتاريخ جديد من الخبرات المقترنة.

لقد أوضحت نتائج الدراسات العلمية في مجال العجز المتعلم، أنه بالإمكان التحصين ضد العجز المتعلم من خلال تعريض وتدريب الإنسان وخاصة الأطفال في المجال التربوي والتعليمي، أو أحداث الحياة المختلفة ممكن التحكم فيها وإكسابهم مفهوم الأمل المتعلم، واستخدام جداول التعزيز، لاسيما التعزيز الفوري للنجاح، وإكسابهم مقومات التحكم في الأحداث المختلفة.

نعمل من أجل مجتمع إيجابي واعٍ

أصدقائي القراء الايجابيون نختم موضوعنا عن العجز المتعلم عن جوانب الرضا بقضاء الله وقدره التمسك بجوانب القوة والنظر للمستقبل وعدم الجزع، والندم على ما فات.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان (رواه البخاري).

أ.د. عبدالمنان ملا معمور بار

أستاذ الإرشاد والعلاج النفسي للدراسات العليا

جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية

