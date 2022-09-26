مستوطنون يقتحمون الأقصى بـ«طقوس رقص تلمودية»

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القدس المحتلة - الوكالات: اقتحمت مجموعات من المستوطنين والمتطرفين اليهود امس المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، بالتزامن مع فترة الأعياد اليهودية، بينما تصاعدت الدعوات الفلسطينية للرباط بالمسجد الشريف.

وأفادت وكالة «شهاب» بأن «المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات وأغاني وتجولوا في باحات المسجد، في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين الذين تصدوا لهم بصيحات التكبير».

وقد انتشرت شرطة الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى ومنعت الفلسطينيين من دخول منطقة مصلى باب الرحمة. وتحدث الاقتحامات الصباحية بشكل شبه يومي، لكن تزامنها مع عيد «رأس السنة العبرية» أدى إلى تجمع عدد كبير من المتطرفين امس حيث بلغ عدد المجموعة الأولى 114 شخصا، وتلتها 3 مجموعات أخرى. وافادت قناة «الجزيرة» بأن المستوطنين يتعمدون دخول البلدة القديمة لاستفزاز أهلها قبل اقتحامهم المسجد الأقصى.

وتأهبت قوات الاحتلال قبيل فترة الأعياد بحشد آلاف العناصر على خطوط التماس بين الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، كما نشرت عددا من المتطوعين لحماية عمليات الاقتحام وفعاليات الاحتفالات. فيما ذكرت القناة أن هناك دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للرباط فيه والدفاع عنه.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «ندين اقتحام مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال». واتهمت الخارجية الفلسطينية الاحتلال بأنه يوظف الأعياد اليهودية فرصا لتحقيق مزيد من أطماعه الاستعمارية.

وبثت منصات فلسطينية على مواقع التواصل مشاهد مصورة لاستخدام قوات الاحتلال سيارات الصرف الصحي وهي ترش «المياه العادمة» على منازل وممتلكات الفلسطينيين في بلدة الطور بالقدس المحتلة بعد اقتحامها.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قد دعت إلى شد الرحال والنفير والرباط بالمسجد الأقصى المبارك، ودفاعا عن المدينة المقدسة ضد «مخططات التهويد والتدنيس، وخاصة فترة الأعياد المزعومة».وقد حذرت «حماس» من جر المنطقة إلى «حرب دينية مفتوحة» بسبب انتهاكات الاحتلال، في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وتستعد إسرائيل لإحياء احتفالات «رأس السنة العبرية» والتي تستمر حتى الثلاثاء، ثم يأتي «يوم الغفران» بالخامس من أكتوبر المقبل.

وقد دعت جماعات يمينية إسرائيلية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وهو ما رد عليه نشطاء فلسطينيون بالدعوة لشد الرحال إلى المسجد الشريف والاعتصام به. ومنذ عام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية لمستوطنين باقتحام الأقصى المبارك من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الشريف، دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات. وأعلنت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اعتبارا من يوم امس وكثف الجيش الإسرائيلي من تواجده في الضفة الغربية تحسبا لمحاولة ناشطين فلسطينيين تنفيذ عمليات هجومية خلال فترة الأعياد.

