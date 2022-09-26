دبلوماسي عراقي يتابع كرة القدم خلال اجتماعات الأمم المتحدة

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أثارت صورة تسربت من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، غضب العديد من العراقيين. فقد تداول ناشطون عراقيون صورة تظهر أحد الدبلوماسيين العراقيين «منكباً» على مشاهدة إحدى مباريات كرة القدم، فيما كانت اجتماعات الجمعية العامة للأُمم المتحدة بدورتها الحالية، تتواصل على قدم وساق. وأظهرت اللقطة شاشة «لابتوب» أمام الدبلوماسي الذي لم تعرف هويته، وقد بدا واضحاً أنه يشاهد مباراة لكرة القدم، بدل «متابعة واجباته»!

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل أنها تتابع موضوع الصورة التي تمَّ تداولها للموظف الدبلوماسيّ، الذي انشغل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة.كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحقه، وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها.

