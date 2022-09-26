«رسالة حُسن نية» أميركية لإيران بشأن التوصل لاتفاق نووي

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الامم المتحدة - الوكالات: كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، امس أن بلاده تلقت خلال الأيام الأخيرة رسالة من المسؤولين في واشنطن تفيد بحسن نيتهم ورغبتهم في التوصل لحل بشأن إحياء الاتفاق النووي. جاء هذا في تصريحات أدلى بها عبداللهيان لوكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح عبداللهيان بأن الأميركيين بعثوا خلال الأيام الأخيرة رسالة بشأن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق نووي جديد. وأوضح أن رد طهران هو أن إحياء الاتفاق النووي مرهون بحسن النوايا من جانب واشنطن.

وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين أجروا خلال وجودهم في نيويورك مباحثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بمفاوضات الاتفاق النووي. وأشار إلى أن تلك اللقاءات خلال اليومين الماضيين تناولت إلغاء الحظر على إيران. وذكر وزير الخارجية الإيراني أن تلك المباحثات أوضحت الحاجة إلى «إرادة حاسمة من أجل التوصل إلى اتفاق، وفي الواقع يتعين على الطرف الأميركي التحلي بالشجاعة لاتخاذ القرار الذي سيتيح لنا الحديث عن الحصول على اتفاق جيد وسليم ومتقن».

في المقابل قال يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، امس إن اسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية. وأجرت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية حوارا مطولا مع لابيد، جدد من خلاله التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية. وأوضح أن لدى بلاده القدرة على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وذلك ردا على سؤال الصحيفة حول مدى قدرة الجيش الإسرائيلي على ذلك الأمر. وأشار لابيد إلى أن حكومته الحالية حالت دون إتمام الاتفاق النووي الإيراني، مقارنة بالحكومات الإسرائيلية السابقة، باعتبارها إحدى إنجازاته الشخصية.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أن قال إنه في حال تمكنت إيران من الحصول على سلاح نووي فسوف تستخدمه، لافتا إلى أن «التهديد العسكري الجدي»، هو الطريقة الوحيدة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.

