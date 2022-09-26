الحرس الثوري يقصف مواقع لمقاتلين أكراد في العراق

عربيات ودوليات

طهران - أربيل - الوكالات: شن الحرس الثوري الإيراني، هجوما بالمدفعية على قواعد لمسلحين أكراد بشمال العراق. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الحرس الثوري استهدف «مقرات للإرهابيين المناهضين لإيران» في شمال العراق، في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز في اقليم كردستان العراق.

من جانبها، قالت وكالة‌ «إرنا» الإيرانية للأنباء، إن القوات البرية التابعة للحرس الثوري قصفت بالمدفعية من مواقع داخل محافظة أذربيجان الغربية ما وصفتها بـ«جماعة إرهابية» متمركزة على الجانب الآخر من الحدود مع العراق. وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «تسنيم» عن بيان الحرس الثوري قوله إن العملية «ستستمر من أجل ضمان أمن الحدود».

من جهتها، ذكرت مصادر كردية عراقية أن «قصفا مدفعيا إيرانيا استهدف ناحية سيدكان الحدودية شمالي اربيل من دون وقوع أية خسائر بشرية». وتتهم طهران المعارضين الإيرانيين الأكراد المسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين البالغ عددهم 10 ملايين.

