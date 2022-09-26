الحكومة البريطانية تريد مزيداً من المهاجرين

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: كشفت صحيفة «تايمز» أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تدفع من أجل إصلاح واسع النطاق لنظام التأشيرات لمعالجة النقص الحاد في العمالة وجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم. وأضاف التقرير أن تراس ورغم المعارضة داخل حكومتها من قبل مؤيدي «البريكست» تعتزم رفع الحد الأقصى للعمال الزراعيين الموسميين وإجراء تغييرات على قائمة المهن التي تعاني من نقص، ما سيسمح للقطاعات الرئيسة بتعيين المزيد من الموظفين من الخارج. وأشارت إلى أنها تستطيع تخفيف متطلبات اللغة الإنكليزية في بعض القطاعات لتمكين المزيد من العمال الأجانب من التأهل للحصول على تأشيرات.

