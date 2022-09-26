غيتس يحذر: أميركا ذاهبة إلى «حرب أهلية»

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واشنطن – الوكالات: حذر الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، بيل غيتس، من ان الاستقطاب في السياسة الأميركية قد يفجر حربا اهلية و«ينهي كل شيء» في البلاد.

وقال في مداخلة خلال قمة «فوربس 400» للعمل الخيري للعام الحالي «أعترف بأن الاستقطاب السياسي قد ينهي كل شيء وسنجري انتخابات بلا أغبية، وقد نواجه حربا أهلية». وتابع غيتس المعروف بأعماله الخيرية حول العالم «ليست لدي خبرة في ذلك، ولن أحوّل أموالي إلى ذلك لأنني لن أعرف كيف أنفقها».

وستجرى انتخابات التجديد النصفي داخل أميركا في شهر نوفمبر المقبل والتي يتصارع فيها الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب الأميركي.

كما أشار مؤسس شركة «مايكروسوفت» لقمة «فوربس 400» إلى أن الاستقطاب السياسي يسير جنبا إلى جنب مع قضية أخرى، وهي انتشار المعلومات المضللة.

وتابع موضحا «إن الاستقطاب السياسي وانعدام الثقة يمثلان مشكلة» لافتا في هذا السياق إلى أن «أحد الكتب الأكثر مبيعا في العام الماضي كان لروبرت كينيدي، والذي يقول فيه إنني أحب أن أكسب المال وأقتل الملايين من الناس باللقاحات» وأردف غيتس معلقا على المقولة «إنه لأمر جنوني أن بياع الكتاب بشكل جيد».

وأضاف غيتس «يبحث الناس عن حلول بسيطة، والحقيقة هي مملة نوعا ما في بعض الأحيان، إن أي شخص لديه ابتكارات جيدة في الحد من الاستقطاب السياسي وجعل الحقيقة مثيرة للاهتمام مثل الأشياء المجنونة، فإن ذلك يستحق الاستثمار فيه».

وعلى مر السنين، تبرع بيل غيتس وزوجته السابقة، ميليندا فرينش غيتس، بالمليارات لأبحاث اللقاحات وتطويرها وتسليمها من خلال مؤسستهما. وكان غيتس موضوع نظريات المؤامرة، التي تزعم أنه يضع رقائق دقيقة في اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد من أجل تتبع الناس، وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكد غيتس أن الناس صرخوا عليه في الشارع بهذه الاتهامات.

