الصين تجند 154 عالماً من مختبر نووي أميركي

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: كشف تقرير أمني أميركي أنه تم تجنيد ما لا يقل عن 154 عالماً صينياً ممن عملوا في الأبحاث التي رعتها الحكومة الأميركية في أهم مختبر للأمن القومي في الولايات المتحدة على مدار العقدين الماضيين للقيام بأعمال علمية في الصين، حيث ساعد بعض هؤلاء العلماء بكين في تطوير التكنولوجيا العسكرية التي تهدد الأمن القومي الأميركي، وفقاً لتقرير استخباراتي خاص جديد حصلت عليه شبكة «NBC» نيوز الأميركية.

ويصف التقرير، الذي أعدته شركة «Strider Technologies» ما يسميه جهداً منهجياً من قبل حكومة الصين لتجنيد العلماء الصينيين الذين عملوا في مختبر لوس ألاموس الوطني، حيث تم تطوير الأسلحة النووية هناك لأول مرة. وتم جذب العديد من هؤلاء العلماء في وقت لاحق إلى الصين للمساعدة في تحقيق تقدم في تقنيات مثل الرؤوس الحربية التي تخترق الأرض والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والغواصات والطائرات بدون طيار، وفقاً للتقرير. وحصل العلماء على ما يصل إلى مليون دولار من خلال المشاركة في «برامج المواهب» الحكومية الصينية، والتي تهدف إلى تجنيد العلماء الصينيين للعودة إلى بلادهم.

ولطالما تم تحديد برامج المواهب هذه كمصدر للقلق، لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إنهم لم يروا من قبل تقريراً يصف الظاهرة بمثل هذه التفاصيل مع تسمية علماء محددين والمشاريع التي عملوا عليها.

وقال غريغ ليفيسك، أحد مؤسسي منظمة «Strider» والمؤلف الرئيسي للتقرير، إن نقل المواهب «يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي للولايات المتحدة» مضيفا أن «الصين تلعب لعبة لسنا مستعدين لها، ونحن بحاجة حقا إلى البدء في الاستعداد» وعلى الرغم من أن عالماً سابقاً في لوس ألاموس قد أقر بالذنب في عام 2020 للكذب بشأن مشاركته في البرنامج الصيني، يبدو أن معظم السلوك الموصوف في التقرير كان قانونياً.

وعلاوة على ذلك، يقول المسؤولون والخبراء الأميركيون إن معظم العلماء الصينيين الذين يهاجرون إلى الولايات المتحدة قدم الكثير منهم مساهمات كبيرة في تكنولوجيا الدفاع الأميركية.

لكن مسؤولين حاليين وسابقين في المخابرات الأميركية أوضحوا أن تقريرا سترايدر يوضح كيف تستخدم الحكومة الصينية برامج توظيف المواهب لاكتساب رؤى ثاقبة عن التكنولوجيا الأميركية للمساعدة في بناء جيش يشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي للولايات المتحدة.

