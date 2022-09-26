مظاهرات إيران..41 قتيلاً والسلطة تتوعد «أعداء الثورة»

عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: قتل 41 شخصاً على الأقل واعتقل المئات في إيران خلال ثماني ليال من التظاهرات احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وسائل إعلام رسمية.

وتنفي السلطات أي ضلوع في وفاة أميني البالغة 22 عاماً وتندد بالمتظاهرين الذين ينزلون إلى الشارع كل مساء منذ 16 سبتمبر للتعبير عن غضبهم، فتصفهم بأنهم «مثيرو شغب» و«معادون للثورة».وتوفيت الشابة الكردية بعدما بقيت ثلاثة أيام في غيبوبة إثر توقيفها في العاصمة الإيرانية بسبب «لباسها غير المحتشم».

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن عدد القتلى ارتفع إلى 41، كما بث لقطات تظهر «مثيري الشغب» في شوارع شمال وغرب طهران إضافة الى «بعض المحافظات» قائلاً إنهم أشعلوا النار في ممتلكات عامة وخاصة. غير أن العدد قد يكون أكبر من ذلك إذ أفادت منظمة «إيران هيومن رايتس» غير الحكومية المعارضة التي تتخذ مقراً في أوسلو بسقوط ما لايقل عن خمسين قتيلاً خلال قمع التظاهرات.وأفادت منظمة «نت بلوكس» غير الحكومية التي تعنى بمراقبة أمن الشبكات وحرية الانترنت بأن «سكايب» أصبح الآن مقيداً في إيران في إطار الحملة على الاتصالات التي استهدفت آخر المنصات مثل «انستغرام» و«واتسآب» و«لينكدإن».

وتحدثت تقارير عن اعتقالات بالجملة وأعلن الجنرال عزيز الله مالكي قائد شرطة محافظة غيلان «اعتقال 739 من مثيري الشغب بينهم 60 امرأة» في المحافظة وفق وكالة «تسنيم» للأنباء.

وتواجه المتظاهرون على مدى ثماني ليال مع قوات الأمن فأحرقوا آليات للشرطة وأطلقوا شعارات معادية للجمهورية الإسلامية في العاصمة طهران كما في أصفهان وقم (وسط) ومشهد (شمال) وعشرات المدن الأخرى، وفق وسائل إعلام وناشطين. وأوقِف المئات منهم.

وأوقفت شرطة الأخلاق أميني المتحدرة من كردستان (شمال غرب) في 13 سبتمبر بسبب «لباسها غير المحتشم»، وتوفيت بعد ثلاثة أيام في المستشفى. وأكد وزير الداخلية أحمد وحيدي السبت أن أميني لم تتعرّض للضرب. ونقل عنه الإعلام الإيراني قوله إن «نتائج الشواهد العينية والمحادثات مع الموجودين في مكان الحادث وتقارير الأجهزة المعنية وسائر التحقيقات الأخرى أظهرت أنه لم يكن هناك ضرب واستخدام عنف». وأشار الوزير إلى أن الحكومة تحقق في سبب وفاة أميني، مضيفاً «علينا انتظار الرأي النهائي للطبيب الشرعي، وهو أمر يستغرق وقتاً». واتهم المتظاهرين بأنهم «يتبعون الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمجموعات المعادية للثورة».

وتوعدت وزارة الداخلية بأنها «ستواصل التصدي لأعمال الشغب... مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية والإسلامية».

ورداً على التظاهرات، عبأت الحكومة الجمعة آلاف الأشخاص الذين تظاهروا عبر إيران دعماً للحجاب وتنديداً بـ«مثيري الشغب». غير أن التظاهرات الليلية تجددت بعد بضع ساعات وتخلل بعضها أعمال عنف في طهران وفي مدن أخرى بينها تبريز (شمال غرب)، على ما أظهرت تسجيلات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي بعض التسجيلات يمكن مشاهدة عناصر أمن يطلقون الذخيرة الحية على ما يبدو، باتجاه متظاهرين غير مسلحين في بيرانشهر وماهاباد وأورميا. واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بإطلاق النار «بصورة متعمدة... بالرصاص الحي على متظاهرين» داعية إلى «تحرك دولي عاجل لوضع حد للقمع».

وأقرت السلطة القضائية بأن «مثيري الشغب هاجموا ثلاث قواعد للباسيج» في المدينة، لكنها نفت من خلال وكالة الأنباء التابعة لها أن تكون قوات الأمن خسرت السيطرة على أنحاء من المدينة.

