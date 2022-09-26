موسكو تهدد بـ«النووي».. من الأمم المتحدة

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا في مؤتمر صحافي بعد أن ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التلويح باستخدام السلاح النووي من أجل حماية الأراضي التي ستنضم إلى بلاده بعد الاستفتاءات في شرق وجنوب أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان لدى روسيا مبررات لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن المناطق التي ضمتها قال «بعد تلك الاستفتاءات ستحترم روسيا التعبير عن إرادة أولئك الأشخاص الذين عانوا لسنوات عديدة من انتهاكات نظام النازيين الجدد» على حد تعبيره.وأضاف أن «الأراضي الروسية، بما في ذلك تلك الواردة بشكل إضافي في الدستور الروسي في المستقبل، تخضع لحماية الدولة بشكل كامل». وقال إن «جميع القوانين الروسية بما فيها تلك المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية تسري على كل الأراضي التابعة لروسيا».

في المقابل، شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في ساعة مبكرة من صباح امس على أن تلك التصريحات غير مقبولة على الإطلاق»، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم لها وقال في تغريدة على تويتر إن «تصريحات بوتين ولافروف غير المسؤولة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق». كما دعا جميع القوى النووية إلى أن «توضح علناً وبحزم أن أن مثل هذه اللهجة تعرض العالم للخطر ولن يتم التغاضي عنها»

بدروه توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مباشرة إلى المواطنين الروس قائلا إن بوتين يرسل عن علم «مواطنيه إلى الموت» وقال زيلينسكي بالروسية إن «الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه إلى الموت» وأضاف مخاطبا الجنود الروس بعد بضع ساعات من إصدار موسكو قانونا يشدد العقوبات بحق من يفرون طوعا «ستعاملون في شكل حضاري... لن يعلم أحد ظروف استسلامكم». وجاء هذا التصريح بعد ساعات على توقيع بوتين السبت، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليا. وقال زيلينسكي «رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت كمجرم حرب في أرض أجنبية» مضيفا «الهروب من التعبئة الإجرامية أفضل من أن الإصابة بالشلل ثم الإدانة في محكمة على المشاركة في حرب عدوانية».

