فليك: من الأفضل أن نغضب الآن

دوليه

«من الأفضل أن نغضب الآن بدلاً من كأس العالم»، بحسب مدرّب منتخب ألمانيا هانزي فليك الذي وعد أن فريقه سيتعلّم من خسارته القاسية أمام المجر الجمعة في دوري الأمم الأوروبية. وتحل ألمانيا ضيفة على انكلترا اليوم ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد أيضا لقاء المتصدرة المجر مع وصيفتها إيطاليا.

وقال فليك بعد السقوط المفاجئ 0-1 في لايبزيغ، الأول منذ توليه مهامه على رأس «دي مانشافت»: «أنا خائب تماماً، لأن أي معني بكرة القدم يكره الخسارة».

ورأى ان اداء فريقه في الشوط الأول كان الاسوأ في 14 مباراة له مع المنتخب، بيد انه تحمل جزءاً من المسؤولية «لجأت إلى تشكيلة لم تعط النتيجة المرجوة. لم يكن بمقدورنا تقديم الافضل بالطريقة التي قاربنا فيها المباراة». وتابع «لقد انتهى وقت التجارب».

وبالتجارب، كان فليك يعني وضع لاعب الوسط الهجومي يوناس هوفمان في مركز الظهير الأيمن، وقام بتعديله بين الشوطين بعد التأخر بالهدف الجميل لآدم سالاي.

وقال فليك «أردنا القيام بشيئ مع يوناس في مركز الظهير الأيمن... أردنا رؤية ظهيرين هجوميين على الميمنة». وتابع «نتيجة لذلك، لم نتمكن من التدفق. علي تحمّل بعض اللوم على ذلك». وفيما تستعد ألمانيا، بطلة العالم اربع مرات، للنسخة المقبلة في قطر نهاية السنة، تبقى لها مباراة واحدة في دوري الأمم على أرض إنكلترا اليوم.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة من المستوى الأول، بست نقاط، وقد فقدت آمالها بالتأهل إلى المربع الأخير، لابتعادها أربع نقاط عن المتصدر المفاجأة المجر، قبل جولة من النهاية. أما إنكلترا، فتتذيل المجموعة بنقطتين مخيبتين وقد تأكد نزولها إلى المستوى الثاني. وتلعب ألمانيا في كأس العالم ضد اليابان واسبانيا وكوستاريكا في دور المجموعات.

