إنريكي مستاء من الهزيمة

دوليه

أعرب لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، عن استيائه من الخسارة 1-2 ضد سويسرا أول من امس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال إنريكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «الخسارة تؤلم دائما. إنها عار وسويسرا منتخب قوي بدنيا للغاية وحرمنا من اللعب بأسلوبنا، قالوا إن الفوز على سويسرا أمر سهل ورأى الجميع أنه ليس كذلك». وأضاف: «في الشوط الأول عانينا، لا أتذكر مباراة لي بها هذا الكم من الإخفاقات الفنية، هذه الهزيمة لا تشير إلى شيء قبل كأس العالم، من الأفضل دائما أن أذهب للمونديال بانتصارات، لكن لدي ثقة كاملة في الفريق». وتابع: «في الشوط الثاني بدأنا بشكل أفضل وتعادلنا لكننا تلقينا أهداف من ركلات ركنية».

وأوضح: «سنواصل العمل بنفس الطريقة ومحاول تطوير كل الجوانب، أنا أؤمن بهذا الفريق وهذا ما قلته لهم في الاستراحة، مواجهة البرتغال ستكون بمثابة نهائي وسنلعب للفوز».

