جماهير إنكلترا تطالب بتوخيل

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أفاد تقرير صحافي إنكليزي، أول من أمس بوجود رغبة لدى بعض مشجعي إنكلترا، في تولي الألماني توماس توخيل، المدرب السابق لتشلسي، قيادة منتخب الأسود الثلاثة بدلًا من غاريث ساوثغيت. وتلقى منتخب إنكلترا خسارة جديدة بدوري الأمم الأوروبية، أمام إيطاليا بهدف دون رد، أول من أمس، ليصل إلى المباراة الخامسة على التوالي بدون تحقيق أي فوز.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الهزيمة أمام إيطاليا كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وبدأ بعض المشجعين في المنادة بإسناد قيادة المنتخب لتوماس توخيل. وقال أحد المشجعين، عبر حسابه على «تويتر»: «يجب طرد ساوثغيت وتعيين توخيل»، وأضاف آخر: «من الصعب دعم إنكلترا بوجود ساوثغيت، احصل على توخيل في الفور». وتابع آخر: «بما أن العديد من الناس يذكرون توخيل على أنه إصلاح قصير المدى سأكون سعيدًا به، ومع ذلك، يبدو أن اتحاد كرة القدم يعتقد أن اللغة الإنكليزية أفضل في الوقت الحاضر وهذا ليس هو الحال بوضوح». وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه توخيل يمتلك سجلًا رائعًا في المنافسة على البطولات، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية مع تشلسي، كما قاد باريس سان جرمان أيضًا إلى النهائي، ووصل إلى نهائي كأس كاراباو ونهائي كأس الاتحاد مرتين مع تشلسي. وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من رغبة الجماهير في الاستعانة بتوخيل، إلا أن غراهام بوتر، خليفته في تشلسي، يظل المرشح الأوفر حظًا ليحل محل ساوثغيت.

