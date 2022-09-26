مدرب غانا يقلِّل من خطر «الوجوه الجديدة»

دوليه

قلّل أوتو أدو مدرب منتخب غانا من «خطر» الزج بوجوه جديدة قبل مونديال قطر 2022، معتبراً انها لن تضرّ بتوازن الفريق. وأدو الذي استلم مهامه في فبراير الماضي، بعد مشاركة مخيبة في كأس أمم إفريقيا، دفع للمرة الأولى بإينياكي وليامس، طارق لامبتي ومحمد ساليسو خلال الخسارة أمام البرازيل 0-3 ودياً الجمعة. ولعب وليامس (28 عاماً) مباراة واحدة مع إسبانيا في عام 2016، وحمل لامبتي ألوان الفئات العمرية لمنتخب إنكلترا قبل نقل ولائه. كما استدعى أودو، المولود في ألمانيا والذي خاض نهائيات مونديال 2006، اللاعبين رانسفورد-يبواه كونيغسدورفر وستيفان أمبروسيوس اللذين دافعا عن الوان منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً.

وقال أدو الذي قاد فريقه للتغلب على نيجيريا في ملحق التأهل إلى كاس العالم في مارس الماضي «تجربة اللاعبين خطيرة دوماً، خصوصاً اذا حقق اللاعبون السابقون شيئاً هاماً». وتابع «لا أريد كسر دينامية الفريق، لكني اعتقد مما رأيته انه تمّ الترحيب جيداً بهم».

وأضاف «تدربوا جيداً وليسوا غرباء». ورأى أدو ان اضافة بعض اللاعبين من المولودين في أوروبا، سيرفع المنافسة على مقاعد المنتخب ويفيد منتخب «النجوم السوداء». وغانا التي كانت على وشك التأهل إلى نصف نهائي مونديال 2010، تلاقي نيكاراغوا غدا، قبل ان يحسم أدو خططه للمونديال القطري. وعن الخسارة الأخيرة امام البرازيل التي سيطرت على فريقه، خصوصا في الكرات الثابتة، قال «خسرنا 0-3 لذا يعتقد الجميع اننا فريق ضعيف. ربما يشكّل هذا الأمر أفضلية لنا».

