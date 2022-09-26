حميديتش يدعم ناغلسمان

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دعم حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، المدرب الشاب جوليان ناغلسمان، رغم الشكوك المحيطة بمستقبله هذا الموسم. وبدأت التكهنات تزداد حول استمرار ناغلسمان بملعب أليانز أرينا، وذلك بعد تعثر الفريق في 4 جولات متتالية بالبوندسليغا.

ورغم ذلك، قال حميديتش، في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي»: «جوليان واضح جدا، فهو وطاقمه الفني يعرفون بالضبط ما نحتاجه». وأكمل «قبل كل شيء، يعلم جوليان أن بايرن يدعمه بشكل كامل، ولا يجب تأكيد ذلك مرارا وتكرارا».

وأكد حميديتش أن إدارة النادي تحدثت مع المدرب الألماني بشأن البداية المخيبة للفريق هذا الموسم، وكذلك عن بعض الأمور الإيجابية التي ظهرت، مضيفا «هذا لأن الأمر لا يقتصر على الهزيمة أمام أوغسبورغ، بل سجلنا أهدافا غزيرة وانتصرنا في مباراتين بدوري الأبطال دون أن نستقبل أي هدف».

وأعرب لاعب بايرن الأسبق عن أمله في ظهور الفريق بشكل مختلف عند مواجهة باير ليفركوزن عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، قائلا «أتوقع أن يعود اللاعبون برغبة أكبر للنجاح في كل مباراة».

