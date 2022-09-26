مصر تعتزم الترشح لاستضافة أولمبياد 2036

دوليه

أعلن د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقدم مصر بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

جاء ذلك خلال كلمة صبحي في استقباله لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عقب اجتماع الوزير برئيس الجمهورية. ووصل صبحي وباخ والوفد المرافق له لمقر اللجنة الأولمبية المصرية بعد جولة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن «مصر تمتلك بنية تحتية قوية وإذا قدر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 سيكون ذلك بمثابة حدث تاريخي لها».

ورافق الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إضافة لعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والأبطال الأولمبيين.

