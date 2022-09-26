4 لقاءات في كأس «زين»

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تشهد بطولة كأس «زين» التنشيطية اليوم 4 مباريات ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، فيلعب كاظمة مع الفحيحيل في الساعة الـ06:10 مساءً على ستاد محمد الحمد، ويلتقي في التوقيت ذاته القادسية مع اليرموك على ستاد الصداقة والسلام. وتقام في الساعة الـ 08:30 مساءً مباراتان تجمع الأولى برقان مع الكويت على ستاد ثامر، ويتواجه في الثانية خيطان مع السالمية على ستاد الكويت. ويتصدر القادسية المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن برقان، بعد أن شهدت الجولة الأولى فوز الأصفر على الفحيحيل 2-0، وبرقان على السالمية 3-2، في حين تعادل الكويت مع اليرموك 1-1، وكاظمة مع خيطان بالنتيجة ذاتها. وتقام هذه البطولة خلال فترة التوقف الدولي، ومن المتوقع أن تستغلها الأندية لتجربة اللاعبين الذي لم يشاركوا مع الفريق خلال مسابقتي الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، علماً بان النسخة الماضية أقيمت تحت اسم «كأس الاتحاد» وتوج بها النصر بعد فوزه على العربي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

