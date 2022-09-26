بونياك مدرباً للقادسية رسمياً

محلية

أعلن نادي القادسية التعاقد مع المدرب الصربي بوريس بونياك للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم في النادي خلفاً للوطني ناصر الشطي الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي بسبب تراجع النتائج. وفسخ المدرب الصربي صاحب الـ 67 عاماً عقده مع نادي العروبة الإماراتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بعد 3 جولات من انطلاق المسابقة.

ويملك بونياك خبرة كبيرة في الملاعب المحلية حيث سبق له أن أشرف على تدريب العربي والجهراء وكاظمة، كما قاد الأزرق في بطولة «خليجي 23». وتوج بونياك مع العربي بلقب كأس ولي العهد في ديسمبر من العام 2014، وكان قريباً من التتويج بلقب الدوري مع الأخضر في ذلك الموسم بعد أن حل ثانياً خلف الكويت بفارق المواجهات.

وبدأ القادسية هذا الموسم بصورة متواضعة تحت إشراف ناصر الشطي بعد أن حقق انتصارين غير مقنعين على الساحل 3-2 وعلى الفحيحيل 1-0، ثم تلقى هزيمتين أمام كاظمة 1-3 وأمام الجهراء بالنتيجة ذاتها.

