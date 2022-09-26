الكويت جاهزة لـ «صالات آسيا»

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أنهت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات جميع الاستعدادات للبطولة التي تنطلق غداً الثلاثاء على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل.

وجهزت اللجنة مفاجآت عدة لحفل افتتاح البطولة الذي يقام في الساعة الـ 07:30 مساء الغد بحضور شخصيات بارزة على مستوى القارة الصفراء.

وفيما تواصل المنتخبات المشاركة في البطولة تدريباتها على الصالة الرئيسية تباعاً، تُعقد اليوم الاثنين المؤتمرات الصحافية لمدربي المجموعتين الأولى والثانية، على أن يكون المؤتمر الخاص بالمجموعة الأولى التي تضم الكويت، والعراق، وتايلند، وعمان في الساعة الـ 11:00 صباحاً، والمؤتمر الخاص بالمجموعة الثانية التي تضم أوزبكستان، والبحرين، وطاجيكستان، وتركمانستان في الساعة الـ 11:30 صباحاً.

في حين تُعقد غداً الثلاثاء المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمجموعتين الثالثة والرابعة بذات التوقيت.

ويشهد اليوم الأول للبطولة غداً الثلاثاء إقامة 4 مباريات، تجمع البحرين مع طاجيكستان، والعراق مع تايلند، وأوزبكستان مع تركمانستان، والكويت مع عمان.

ومن المقرر أن يختار مدرب «أزرق الصالات»، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» اليوم الاثنين القائمة النهائية التي ستخوض المنافسات.

وسيكون «كاكاو» مجبراً على استبعاد لاعبين اثنين من القائمة الحالية التي تضم 16 لاعباً، وذلك حسب قوانين البطولة.

وعقد «كاكاو» اجتماعاً مع اللاعبين أول من أمس لحثهم على الظهور بصورة مشرفة في البطولة القارية، وأكد لهم على ضرورة الحذر من مباراة الافتتاح امام عمان لما لركلة البداية من أهمية خاصة.

ويضع «كاكاو» اليوم اللمسات الأخيرة على التكتيك المطلوب تطبيقه في لقاء عمان من خلال وضع بعض التصورات الخاصة بسيناريو المواجهة.

من جهته، قال قائد «الأزرق» حمد حيات إن «اللاعبين والأجهزة الادارية والفنية والطبية المرافقين لنا وصلوا لدرجة عالية من التجانس بعد الفترة الطويلة التي قضيناها مع بعضنا البعض، وهذا العامل بالتأكيد يشجعما على تحقيق نتيجة مميزة في البطولة القارية».

وأضاف حيات: «إقامة كأس آسيا في أرضنا وبين جمهورنا تجعل فرصتنا قوية لنكون ضمن المنافسين على اللقب وهذا الامر ينسحب على كافة المنتخبات المشاركة التي استعدت بصورة مميزة للمنافسة بالتأكيد».

وختم حيات حديثه قائلاً: «نعد عشاق الأزرق بأن نكون منافسين بقوة على اللقب ونتمنى حضورهم لصالة الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم لتشجيعنا والوقوف معنا في هذا التحدي الصعب».

خطة أمنية متكاملة

من جانب آخر، أشادت سمر العنزي المسؤول الأمني المحلي بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، بالجهات التي تتعاون معهم قبل انطلاق البطولة، الأمر الذي يؤكد حرص الجميع على ظهور البطولة بالصورة التي تليق بها.

وقالت العنزي: «جهود وزارة الداخلية وتعليمات قياداتها بوجود رجال الأمن على أهبة الاستعداد منذ بداية البطولة حتى ختامها، وتأمين الصالة والمدرجات والمرافقة الأمنية للوفود المشاركة والشخصيات وكذلك الحكام، امر يدعو للفخر ويؤكد حرص الداخلية على تأمين البطولة وضيوف الكويت بالشكل المناسب، وهي خطة أمنية متكاملة».

وأضافت العنزي: «كذلك لا ننسى دور الادارة العامة للاطفاء التي وفرّت 4 مراكز اطفاء جاهزة للتعامل مع اي طارئ داخل الملعب او المرافق الجانبية او الخارحية من المجمع»، مشيدة كذلك بجهود الدفاع المدني الذي حرص على توفير الاعداد اللازمة والكافية من المتطوعين لادارة المدرجات وتسهيل وصول الجماهير الى مقاعدهم. وكشفت عن توفير 12 بوابة في الصالة، الامر الذي سيسهل عملية دخول وخروج الجماهير بكل يسر، مشيرة إلى أن توقيت فتح البوابات سيكون قبل المباريات بساعتين.

وطالبت العنزي من الجماهير التقيد بتعليمات رجال الامن والمسؤولين عن التنظيم، وعدم إدخال المواد الممنوعة إلى الصالة، مثل علب المياه والسجائر والاعلام التي يزيد ارتفاع عصاها عن متر، كذلك القنابل الدخانية والشعارات والعبارات العنصرية ومكبرات الصوت ذات المدى العالي، منوهة بأن أي شخص يخالف هذه القوانين سيتم التعامل معه من قبل رجال الأمن .

وتابعت العنزي أن كل الاستعدادات الأمنية للبطولة تمت تحت اشراف المسؤولين الأمنيين التابعين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم المكلفين بمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الامنية وهما: الإماراتي حمد المزروعي، والماليزي راجا زماني.

