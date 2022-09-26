قرعة «خليجي 25» في البصرة 25 أكتوبر

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أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أمس الأحد عن إقامة قرعة «خليجي 25» في مدينة البصرة العراقية يوم 25 أكتوبر المقبل. ويأمل المسؤولون العراقيون استكمال كل تحضيرات استضافة البطولة في وقت مناسب قبل الموعد المحدد لانطلاق البطولة في 6 يناير 2023. وتقام كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها. وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (10) مقابل 3 القاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الامارات وسلطنة عمان.

