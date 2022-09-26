«طائرة الكويت» ثانياً في «قبرص الودية»

محلية

حقق الكويت المركز الثاني في البطولة الودية الرباعية للكرة الطائرة بعد هزيمته في المباراة النهائية أمام فريق سيروس اليوناني 3-0 في المعسكر التدريبي الذي يقيمه الأبيض في قبرص استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وشارك «طائرة الأبيض» في البطولة الودية إلى جانب أندية باناثانيكوس اليوناني ويونسيس القبرصي وسيروس حيث تمكن الكويت من الفوز على باناثانيكوس ليواجه مواطنه في النهائي أول من أمس. وكان الكويت خاض أيضا مباراة ودية في بداية معسكره أمام أمونيا القبرصي انتهت لصالحه 3-1. ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الأرجنتيني داميان أريدوندو ومساعده ماتياس كوجي إلى إيصال الفريق لأفضل مستوياته قبل العودة إلى البلاد لمواجهة كاظمة في افتتاح منافسات الموسم الجديد بلقاء كأس السوبر 3 أكتوبر المقبل. وكان الأبيض عزز صفوفه بالمحترفين الروسي رومان دانيلوف والألباني غازميند هوساج وهو يأمل بمواصلة هيمنته على البطولات المحلية والمنافسة بجدية على البطولات الخارجية.

