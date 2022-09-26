المطيري بطلاً لـ«رماية بيان»

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حقق الرامي ماجد المطيري المركز الأول ولقب بطولة نادي بيان للرماية لفئة السبورتنغ للهواة والتي اختتمت أول من أمس على ميادين نادي الصيد والفروسية بمشاركة 70 راميا، وهي أولى بطولات نادي بيان للرماية بالموسم الجديد 2022-2023 .وحل بالمركز الثاني سعد المطيري فيما جاء فهد عيد ثالثا ومحمد نايف رابعا. بدوره، هنأ فهد الصهيبي أمين سر نادي بيان، الرماة الفائزين بالمراكز الأولى، مشيدا بقوة المنافسة بين اللاعبين حتى الجولات الاخيرة، ما يؤكد أهمية البطولة بالنسبة لهم وحرصهم على تحقيق النتائج الايجابية بها. وتابع: «حرص رئيس النادي الشيخ صباح علي الجابر واعضاء مجلس الادارة على تنظيم بطولة بيان الأولى لفئة الهواة بالصورة التي تليق بها كونها أولى بطولات النادي للموسم الجديد»، مضيفاً: «سيتم في الفترة المقبلة تنظيم العديد من البطولات التي نأمل ان تسهم في تطوير اللعبة ومستوى الرماة الامر الذي يخدمهم في الاستحقاقات الخارجية ويعلي من شأن الرماية الكويتية». وأشار أمين سر نادي بيان للرماية إلى أن البطولة كانت فرصة كبيرة لإكتشاف المواهب المميزة التي ان تم الاهتمام بها وتوجيهها بالصورة المناسبة سيكون لها شأن كبير في المستقبل.

