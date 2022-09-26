تفوق المغربي والبغيلي في «المواي تاي»

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فاز اللاعب مهند المغربي بحزام المجلس العالمي للمواي تاي في الكويت بعد تغلبه على نظيره عمر منصور (وزن 65 كغم) كما ظفر فيصل البغيلي بحزام شركة الترويج الرياضي (KSP) للمواي تاي بعد تغلبه على داود فيصل (وزن 60 كغم)، في قمتي مواجهات بطولة الكويت الأولى للفنون القتالية للهواة والمحترفين، التي اختتمت مساء الأول من أمس على صالة اتحاد الملاكمة. من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ الشيخ مبارك فيصل النواف الذي حضر الحفل الختامي أن البطولة شهدت نجاحا متميزا، ومهدت الطريق أمام الأبطال الفائزين لتحقيق مزيد من الإنجازات مستقبلا، وقال: «نشكر هذه الدعوة الكريمة من شركة الترويج الرياضي على تنظيم هذه الفعالية الرياضية الناجحة، والمنظمة بشكل احترافي عال، وقد أسهمت اللجنة الكويتية للمواي تاي التابعة للجنة الأولمبية الكويتية بالمساهمة كشريك إشرافي على البطولة، وسعدنا بمتابعة حفل يعد واجهة حضارية للرياضة الكويتية، وما يمكن أن يقدمه شبابها الرياضي خاصة وأن هذه البطولة تحظى بدعم ورعاية من المجلس العالمي للملاكمة». وذكر الشيخ مبارك أن اللجنة الأولمبية تدعم جميع الجهود الشبابية المخلصة لكل ما من شأنه تطور الرياضة والرياضيين، وبما يسهم برفع علم الكويت عاليا في جميع المناسبات الرياضية الإقليمية والدولية، آملا مزيدا من التقدم والتطور لرياضتي الملاكمة والمواي تاي على صعيدي الهواة والمحترفين. من جهته، أشاد الشيخ دعيج جابر العلي بحسن التنظيم الذي شهدته البطولة، مضيفا: «سيعد بهذه المناسبة الرياضية الكبيرة، وبتواجد شباب وشابات من مختلف الأعمار في منافسة رياضية وفق نظم وقوانين عالمية، ونأمل لهم كل التوفيق، ونأمل مزيدا من التقدم والتطور واستضافة بطولات عالمية أخرى سواء في هذا النوع من الرياضات القتالية أو في غيره».

