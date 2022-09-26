«الهجن وكأس العالم» من 15 إلى 17 ديسمبر

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أعلن رئيس الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن القطري عبدالله الكواري أن الاتحاد سيقيم فعالية رياضية تراثية تخص هذه الرياضة العربية الأصيلة تزامنا مع مونديال قطر 2022 المقرر انطلاقه يوم 20 نوفمبر ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل. وقال الكواري في تصريح للصحافيين اول من امس عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في الكويت بمشاركة 10 اتحادات عربية إن الفعالية ستقام من 15 حتى 17 ديسمبر المقبل بعنوان «الهجن وكأس العالم» تهدف لتعريف جماهير العالم بهذه الرياضة التي مارسها الآباء والاجداد في منطقتنا العربية. ولفت الى أن هذه الفعالية تعد فرصة نادرة لابراز دور الهجن بحياة أهل الخليج والدول العربية عبر العصور في هذا التجمع الرياضي الكبير الذي سيحضره ملايين الجماهير منوها بتعاون لجنة المشاريع والارث المنظمة للمونديال مع الاتحاد لانجاح الفعالية الرياضية التراثية الثقافية الاجتماعية في البطولة. بدوره أوضح الأمين العام للاتحاد الدكتور حزام المقارح في تصريح مماثل أن الفعالية ذات طابع ثقافي سياحي وتفاعلي وستتضمن اقامة مسابقات ترفيهية لمتابعي كأس العالم كما ستستعرض الهجن العربية عراقتها بميدان خاص فضلا عن تنظيم معرض لزوار المونديال عن تاريخ الهجن العربية. وذكر أن الاجتماع حضره ممثلون عن عشرة اتحادات وطنية من قطر وعمان والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا إضافة للكويت دولة المقر مثمنا دورها لاستضافة هذا الاجتماع الذي شهد قرارات مهمة ستعمل على تطوير رياضة الهجن العربية.

