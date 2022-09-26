كأس الهجن لـ «النصر»

محلية

نجحت الذلول النصر العائدة لمحسن العجمي في اقتناص الكأس المقدمة من نادي الهجن بعد فوزها في السباق المخصص للسودانيات على مسافة 5 كم وجاءت الذلول الركن لنافل مبارك في المركز الثاني.وقدم امين السر العام في النادي ربيح العجمي الكأس لمالك الذلول الفائزة. وأسفرت بقية النتائج عن فوز الذلول السالمية لصالح الدواس بالشوط الاول المخصص للحيل على مسافة 5 كم، و«متعبة» لعبد المانع العجمي بالشوط الثاني المخصص للثنايا ابكار على مسافة 5 كم، وفي الشوط الرابع المخصص للثنايا قعدان على مسافة 4 كم تفوقت الذلول بدران لناصر سعود. وفي الشوط الخامس المخصص للفحول على مسافة 5 كم تفوقت الذلول نايف لعسيلان فهد، وفي الشوط السادس المخصص للجذاع ابكار على مسافة 5 كم حققت الذلول امجاد لجويعد المركز الاول.

