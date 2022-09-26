مجلس الشيوخ الكويتي!

الاخيرة

في جميع الديموقراطيات الأخرى في العالم «عدا الكويت» يوجد دائماً مجلسان في البرلمان، الأول يسمى بمجلس النواب أو العموم أو الشعب وينتخب أعضاؤه بالكامل ويسمى «المجلس الأدنى»، ويقابله مجلس آخر يتم تعيين أعضائه بالكامل أو تعيين البعض وانتخاب البعض الآخر ويسمى بمجلس الأعيان أو الشيوخ أو حتى اللوردات، ويعتبر المجلس الأخير «المجلس الأعلى» وقد سبق أن اقترحنا إنشاء مجلس شيوخ أو أعيان بالكويت يتم انتخاب البعض منه وتعيين البعض الآخر كحال النساء والمثقفين والاقتصاديين وأهل الاختصاص والأقليّات ممن قد لا تنجِّحهم الانتخابات لإكمال اللعبة السياسية بالكويت وتحسين أدائها تماماً كحال الديموقراطيات المتقدمة.

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ما قامت به وثيقة القيم التي كانت ستتمدَّد وتتوسَّع لولا هجوم الخيِّرين عليها، هو أنها خلقت من واضعيها من متشددين مجلساً أعلى كحال مجالس الشيوخ واللوردات يملون إرادتهم على المجلس الأدنى أي مجلس الأمة الذي يفترض أن يكون «سيد قراراته» عبر الخط الساخن الذي التزم النواب الموقعون بإطاعته كونه إيفاء بعهد قطعوه ووقعوا عليه ولا يبقى بعد ذلك من الدستور إلا أوراق صفراء جوفاء قريبة من وصف أحدهم «علم البلاد» بأنه خرقة لا تستحق الاحترام وكحال «السلام الأميري» الذي لا يستحق الوقوف له عندهم ومن ثَمَّ لا يبقى من «الوطن» إلا حبّات رمل هشة ستذروها رياح السموم...

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آخر محطة:

(1) لولا تصدي الخيِّرين للوثيقة غير الدستورية لتجاوَزَ الموقعون من المجاملين ومن غير المدركين لخطورة الورقة الملزمة المئات من المرشحين ولكنّ الله ستر، وليكرمنا من لم يتصدَّ للورقة بسكوته...

(2) ليس من الحكمة القبول ضمن «الدولة الدستورية» بنهج إصدار العرائض وإحراج المرشحين للتوقيع عليها والتزامهم المسبق بإطاعة أوامر مَنْ أصدرها أيَّاً كانت العريضة «إسلامية أو ليبرالية أو فئوية أو طائفية». ماذا لو قام أحدهم مستقبلاً برفع عريضة تلزم المرشحين حال وصولهم بزيادة الرواتب 300% أو توزيع مداخيل النفط أو إسقاط فواتير الكهرباء.. إلخ

