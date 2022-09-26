سوق جارا.. إرث الأردن الثقافي والإنساني

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«سوق جارا».. تجمع تجاري موسمي يقام في غرب العاصمة الأردنية عمان ويشكل أحد معالم المدينة بترويج الإرث الثقافي والإنساني للأردن من خلال منتجات تراثية ومطرزات ومشغولات يدوية ومواد زينة ومواد غذائية يعود ريعها بالنفع على أسر أردنية تعرض منتجاتها في السوق. ويروج حرفيون أردنيون وربات بيوت من خلال السوق التي تنظمها منذ عام 2005 جمعية سكان جبل عمان «أهلية» منتجاتهم التراثية والفنية لزيادة مداخيلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وتمتد «سوق جارا» داخل أحد أقدم أحياء جبل عمان «شارع الرينبو» وسط العاصمة وتستقطب وفق القائمين عليها نحو 14 ألف شخص يوميا من الأردنيين والأجانب زوار المدينة المهتمين بالتراث والراغبين بتشجيع أصحاب الحرف وتقديم الدعم لهم بشراء منتجاتهم.

وتقام «سوق جارا» أيام الجمع من كل أسبوع طيلة اشهر الصيف «مقابل اشتراك رمزي يدفعه الباعة» وأصبحت معلما يسهم في زيادة الحركة التجارية في المنطقة المحيطة بالسوق. (كونا)

