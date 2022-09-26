«كورونا» يصيب الرئيس التنفيذي لـ«فايزر».. مجدداً!

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أعلن ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ان الفحوص أثبتت إصابته بـ«كوفيد- 19». وأضاف في بيان «أشعر أنني بحالة جيدة ولا أعاني أي أعراض». وكان بورلا (60 عاما)، قد أصيب بـ«كورونا» في أغسطس وبدأ العلاج بعقار «باكسلوفيد» الذي تنتجه شركته، وتلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» الذي طورته شركة «فايزر» وشريكتها الألمانية «بيونتيك». وقال بورلا إنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد. وتهدف جرعات اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي طورته شركة «موديرنا» وفريق «فايزر» و«بيونتيك»، إلى مواجهة المتحورات الفرعية من «أوميكرون»، وهي «بي.إيه.4» و«بي.إيه.5». واوضح بورلا أنه لم يحصل بعد على تلك الجرعة «لأنني كنت أتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالانتظار ثلاثة أشهر منذ الإصابة السابقة بكوفيد التي كانت في منتصف أغسطس». وكانت منظمة الصحة العالمية قد زفت قبل أيام خبرا سارا بقرب انتهاء جائحة «كورونا» بعد أن حصدت أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019. وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريوسوس أن «العالم أقرب من أي وقت مضى» للقضاء على وباء «كوفيد-19». وقال خلال مؤتمر صحافي «تراجع عدد الوفيات الأسبوعية إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020».