عين «الغاربا»

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نساء هنديات يرتدين الزي التقليدي يقفن لالتقاط الصور أثناء ممارستهن رقصة «الغاربا» في تشكيل «العين والمقلة» الشهير. والغاربا هي الرقص التقليدي لولاية غوجارات، وفي الصورة التي نشرتها وكالة «سبوتينك» الروسية تتحضر راقصات «الغاربا» لعيد نافراتري في مدينة أحمد آباد، وهو مهرجان يستمر لتسع ليالٍ، في سبتمبر. ورشحت الهند هذه الرقصة الفلكورية لتسجيلها على قائمة «اليونسكو» للتراث الثقافي غير المادي. وقال مدير وممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إريك فالت «على مدار العشرين عاماً الماضية، عملنا مع حكومة الهند لتعزيز وحماية التراث الثقافي غير المادّي الموسيقي والتقاليد والفنون والحرف اليدوية، وكل التراث الحيّ للهند».

