وزير الخارجية بحث وعدد من نظرائه العلاقات الثنائية وقضايا مشتركة

وطن النهار

استقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالتحول الرقمي وتعزيز الشراكة بين الكويت العضو المؤسس في المنظمة وبقية أعضاء المنظمة وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات.

واستقبل الناصر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة حسين أمير عبداللهيان وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية والملفات الإقليمية والدولية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الناصر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الكويتية - الجزائرية وبحث القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

واستقبل الناصر وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا الصديقة فينسينت بيروتا وذلك على هامش أعمال الدورة الــ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية رواندا وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

واستقبل الناصر وزير خارجية جمهورية غواتيمالا الصديقة ماريو أدولفو بوكارو فلوريس وذلك على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية غواتيمالا وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما استقبل الناصر وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديقة علي صبري وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما استقبل الناصر وزير خارجية بروناي دار السلام الصديقة داتو إيريوان بيهين يوسف وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين دولة الكويت وبروناي دار السلام والملفات الدولية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

