طلاب العِلم حيوا العَلم.. حضورياً

وطن النهار

انطلق العام الدراسي 2022/2023 للمرحلتين رياض الأطفال والابتدائي، بالعودة الشاملة لنحو 200 ألف طالب وطالبة الى مقاعدهم الدراسية، حيث عادت الحياة الى الميدان التربوي وأنشد المتعلمين النشيد الوطني بعد انقطاع عامين بسبب الأزمة الصحية التي عصفت بالعالم واثرت تداعياتها على التعليم، في حين قام قياديو التربية بجولات تفقدية على مجموعة من المدارس في مختلف مناطق الكويت للاطمئنان على استعدادات الادارات المدرسية في استقبالات التلاميذ، وكذلك الاطلاع على جهوزية المدارس.

وبهذه المناسبة، هنأ وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه- وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والهيئتين التعليمية والادارية وأولياء الأمور وابناءنا المتعلمين بمناسبة العودة الشاملة للدراسة لرياض الأطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2022 - 2023.

جاء ذلك خلال قيام الوزير المضف يرافقه الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بجولة تفقدية على مجموعة من مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في مختلف المناطق التعليمية للاطمئنان على سير العمل. وشملت الجولة مدرسة سمية الابتدائية بنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، وروضة الدرة التابعة لمنطقة حولي التعليمية، وروضة الكويت التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية، هذا بالاضافة الى مدرسة سعد رجب الرفاعي الابتدائية بنين التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، ومدرسة عبدالمحسن البحر التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية.

وأشار د. علي المضف الى أن وزارة التربية بكافة قطاعاتها قامت بالاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة، مشيدا بكل الجهود المبذولة من قبل العاملين في القطاعات المعنية والادارات المدرسية والعمل بجد واجتهاد لتجاوز جميع العقبات من أجل استقبال العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

كما أشاد د. علي المضف بجهود أعضاء الهيئتين التعليمية والادارية في المدارس وكذلك المناطق التعليمية، معرباً عن آماله في تحقيق وزارة التربية الأهداف المنشودة خلال العام الدراسي.

وأكد المضف حرصه الشديد في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والهيئة الادارية، وتسخير كل الامكانات والسبل المتاحة التي تضمن لهم الراحة وتوفر الأجواء المناسبة خلال الدوام المدرسي.

وفي الختام، تمنى المضف السداد والتوفيق للمعلمين والاداريين في كل المناطق التعليمية، والتفوق والنجاح لأبنائنا الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي 2022 - 2023.

