90 ألف طالب بدأوا الدراسة في «الجامعة» و«التطبيقي»

وطن النهار

دبت الحياة مرة أخرى في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة، وذلك بعد انقطاع عن الدراسة لأكثر من عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا في فبراير عام 2020،

وشهدت كليات جامعة الكويت في الشدادية، وكليات ومعاهد التطبيقي صباح أمس عودة أكثر من 36 ألف طالب وطالبة في الجامعة، وأكثر من 53 ألف طالب وطالبة في كليات معاهد التطبيقي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالعودة الشاملة الحضورية للطلبة داخل القاعات الدراسية وعودة الحياة إلى طبيعتها داخل الحرم الجامعي.

وقد شهدت كليات الجامعة حضوراً نسبياً للطلبة داخل الكليات وحرم الشدادية وانتظام المحاضرات النظرية والعملية في قاعاتها ومختبراتها.

فيما شهدت كليات الهيئة إقبالاً كثيفاً من الطلبة على مكاتب التسجيل داخل كليات الهيئة المختلفة لاستكمال جداولهم الدراسية، خلال فترة التسجيل المتأخر.

من جانبه أكد نائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالعزيز الرويح حرص الهيئة على تحقيق هدفها بتأهيل طلبتها ومتدريبها ليكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات.

وقال الرويح، في تصريح صحافي بمناسبة بدء العام التدريبي الجديد الذي ينطلق بمعاهد الهيئة أمس الأحد 25 الحالي، إن: «التطبيقي» بكل قطاعاتها لا تألو جهداً في تسخير إمكاناتها لحصول أبنائها الطلبة والمتدربين على مسيرة دراسية ناجحة تؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل، كل في مجاله.

وتقدم الرويح بالتهنئة لجميع منتسبي القطاع من الهيئتين التدريبية والإدارية، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا العام عاماً تدريبياً ودراسياً ناجحاً بجميع المقاييس ومليئاً بالإنجازات المتميزة.

ويبلغ عدد الطلاب والطالبات المقبولين بمعاهد الهيئة للعام الدراسي الحالي 16179، ولاتزال عملية السحب والإضافة مستمرة للطلبة حتى بداية أكتوبر المقبل.

