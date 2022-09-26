«الإصلاح والتوافق»: ظواهر خطيرة برزت من بعض المرشحين

وطن النهار

وجهت مجموعة الاصلاح والتوافق الوطني مناشدة إلى الناخبين والناخبات الكرام في انتخابات مجلس الأمة 2022قائلة: إنكم تعلمون جميعاً أننا سنستقبل يوم الخميس المقبل انتخابات مجلس الأمة وهو سيعتبر بإذن الله بداية تاريخ جديد وفارق لوطننا، ويوماً مشهوداً تصنعونه بحسن اختياركم لممثليكم ممن يستحقون من الكفاءات الصادقة والمخلصة في وطنيتها والأمينة والوفية لقسمها كى نتدارك الأخطاء السابقة في الاختيار والممارسات لتلتقي حينئذٍ الإرادة الشعبية الحرّة والواعية مع مضامين الرسالة الأبوية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح -حفظه الله ورعاه- بتاريخ 22 يونيو 2022 والتي تلاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- نيابة عن سموه.

وأبدت المجموعة الشكر والتقدير للمقام السامي على ماورد في ذلك الخطاب التاريخي وما احتواه من مضامين تبشر بفاتحة تحقيق الإصلاح السياسي المطلوب لوطننا العزيز فإننا نتطلع إلى أن تتضافر الجهود المشتركة بين جميع السلطات في بناء الوطن وتنميته ورفع راية الإصلاح الشامل المنشود ومحاربة الفساد وتحقيق الأماني الشعبية في ترسيخ مبادئ العدل والمساواة بين أفراده وجموعه.

وأضافت المجموعة أننا كلنا أمل وإيمان بوعيكم الوطني وحرصكم على تقويم وتطوير وتطهير مؤسساتكم وضمان استقرار ورخاء حاضركم والاطمئنان على مستقبل أجيالكم لكي ينعموا بالعدل في وطن آمن ومستقر ومزدهر وذلك لن يتم إلا بحسن اختياركم لممثليكم في هذه الانتخابات.

ووجهت المجموعة إلى الحرص التام على أداء واجب الاقتراع في هذا اليوم، بل وحثّ جميع إخوانكم وأخواتكم للمشاركة، حيث سيكون صوتكم شهادة وتزكية ما يستوجب التأكد التام من أن يكون من تختارون مؤهلا وصالحا وممن عُرِف بصدقه وإخلاصه وحكمته ونزاهته وشرفه ونقاء مسيرته، ليتسنى له القدرة على المساهمة في عمليات إصلاح السلطة التشريعية ونجاحها في اداء وتطوير مهامها، مطالبة أن لا يقتصر دوركم على التصويت في هذا اليوم فقط بل أن يمتد طيلة فترة العضوية لمراقبة أداء ممثليكم ومتابعتهم بل ومعاونتهم في أداء واجبهم ومهامهم وعلى رأسها التأكد من احترامهم والتزامهم التام بقسمهم الدستوري والوفاء بما جاء فيه.

وشددت المجموعة على التأكيد على ضرورة صون كرامات المواطنين من خلال تيسير وسهولة حصولهم على حقوقهم دون استغلال لحاجاتهم ومنع استمرار اضطرارهم للجوء للواسطة النيابية المهيمنة، وذلك من خلال الإعمال العادل للقوانين وتبني الإدارة النزيهة والمتطورة في مختلف المؤسسات، ودعت إلى التنديد والاستنكار بجميع محاولات مخالفة وخرق نظام الانتخابات بمختلف أنواعها وصورها، وأهمية تفعيل دور المواطن في كشف هذه الممارسات وإبلاغ السلطات المختصة بذلك، مع تقديرنا التام وتأييدنا لما تقوم به جميع الجهات المختصة من جهود مشكورة في تشديد الرقابة والمحاسبة لتحقيق نزاهة الانتخابات فإننا نُهيب بالسلطات المعنية سرعة وضرورة استكمال أوجه الرقابة على نزاهة الانتخابات بإقرار قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا للانتخابات وسن القوانين الداعمة لعملها. كما نؤكد تقديرنا كذلك على أهمية وضرورة دور الاعلام الرسمي والأهلي المنصف والحيادي والموضوعي بمختلف أنواعه ووسائله خلال هذه الفترة، الا اننا نحذر من خطورة وتأثير التحليلات والاستطلاعات والحسابات الموجهة، ونطالب الجهات المختصة بتشديد الرقابة والمحاسبة لتأكيد نزاهة الانتخابات وفقا للقانون المنظم لها.

وأبدت المجموعة الأسف الشديد وننبه إخواننا الناخبين والناخبات الى ضرورة الرفض التام وعدم الانسياق وراء بعض الظواهر السلبية الخطيرة التي برزت في حملات بعض المرشحين واشتدت من قرب يوم الاقتراع من سجالات وتراشق وكيل الاتهامات والتشويه تجاه بعضهم البعض دون أي رادع أخلاقي أو احترام للقيم الوطنية.

