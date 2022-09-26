كاظم: منح بطاقة عافية لربات المنزل

وطن النهار

اكد مرشح المرشح الدائرة الاولى حسن كاظم خلال الندوة النسائية في منطقة بيان تحت عنوان «من اجل الكويت» اهمية المساواة في الحقوق والواجبات والعدالة في الرواتب واعطاء المرأة المتزوجة من غير كويتي حق تجنيس ابنائها ويكون لهم اولوية التوظيف في الجهات الحكومية الى جانب تشدده في ضرورة تخفيف ساعات العمل للموظفات. ليكون من الساعة 8 صباحاً الى 12،30 ظهرا واعدا بتقديم مشروع قانون. لو كتب له الفوز في الانتخابات بهذا الشأن.

وتساءل عن المانع في منح ربات البيوت بطاقة عافية، وتساءل عن اسباب عدم ادراجهن ضمن المستفيدين من بطاقة عافية واعداً بالعمل من اجل تحقيق ذلك.

كما تساءل كاظم عن اسباب منح ربات البيوت المتفرغات لتربية ابناءهن ولم يعملن لا في الحكومة ولا في القطاع الخاص ومنذ ما يزيد عن 12 سنة مبلغ 559 دينارا فقط ولم يزد خلال هذه السنوات فلساً.

كما تتطرق المرشح عن الدائرة الاولى الى موضوع سكن المطلقات متسائلًا: اين تجد المطلقة شقة بقيمة القرض الذي تأخذه المحدد في 70 الف دينار، وتساءل: لماذا لا تبنى الحكومة منازل او شققا لائقة وتوزع على المطلقات.

كما ناشد كاظم سمو رئيس مجلس الوزراء بتوجيهاته بالاهتمام ببنات الكويت ذات الكفاءة العالية واثبتن. جدارتهن وتفوقهت في شتى المجالات وتوجيه الحكومة إلى احتضان المخترعات والمخترعين من بنات وابناء الكويت لتحويل اختراعاتهم لواقع.

كما توجه كاظم بسؤال: اين المرأة الكويتية من التشكيلات الجديدة في مجلس ادارة المشاريع السياحية و هيئة الاتصالات، مشدداً على احترام جميع الاعضاء المعينين.

كما تتطرق خلال الندوة الى موضوع التفاوت في الرواتب وعدم المساواة بين الجهات الحكومية مؤكد ان هذا الموضوع سيكون له حيز اهتمام كبير في برنامج عمله في حال دخوله قاعة عبدالله السالم.

كما تساءل عن عدم اقامة اماكن مجانية لتسويق منتوجات الاسر الكويتية وفي جميع المحافظات.

كما اشار الى اسباب عدم ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن الفئات المستفيدة من بطاقة عافية وانه شخصياً مع تفكيك الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة واعادتها الى قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون.

وختم بتوجيه التحية والتقدير للمرأة الام والاخت والزوجة والبنت متمنياً عليهن حسن الاختيار واختيار من يرونه الافضل لخدمة الكويت واهلها.

