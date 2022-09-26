«نزاهة» تحذر من التأخير في إقرار قوانين مكافحة الفساد

وطن النهار

حذرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) من التأخر أو التراخي في ‏مناقشة وإقرار التشريعات المتعلقة بالفساد المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة المقبل.

وقالت الهيئة في ‏موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): ان تلك القوانين والتشريعات تتمثل في تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي وتوسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد وتقرير عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري.

واكدت أن التشريعات المشار إليها تشكل التزامات دولية على عاتق الكويت في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية محذرة من التأخر أو التراخي في إقرارها لما في ذلك من تأثير سلبي مباشر على موقف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

واعربت مع قرب موعد الحدث الانتخابي الديمقراطي (أمة 2022) المقرر في الـ29 من سبتمبر الحالي عن تمنياتها للجميع بالتوفيق وأن يخرج المشهد الانتخابي بشكل يليق بسمعة الكويت ويحقق آمال وطموحات شعبها الكريم.

