«الدستورية» رفضت دعوى إعادة «المشطوبين»

وطن النهار

رفضت المحمكة الدستورية أمس الدعوى المقامة ضد وزير الداخلية ووكيل الوزارة ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة التي طالب رافعوها بإلغاء قرار الشطب من الترشح.

وقالت في حكمها إن النص المطعون فيه جاء متفقاً مع المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة، إذ لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عوقب بسبب إساءته للذات الإلهية أو الأنبياء، بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء هذه الأمة ونيل من مقدساتهم، أو بسبب إساءته للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها قبل أن يتولى أعماله في المجلس، فهي جرائم تسيء إلى مرتكبها لما تفضي إليه من استهجان لهذه الأفعال ولمن يرتكبها وإيذاء للشعور العام، فلا غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب لما يحمله ذلك من اعتداء خطير على ثوابت المجتمع وقيمه السامية، فلا يكون حرمان من حكم عليه بسبب ذلك من حقه في الانتخاب وما يستتبعه من حقه في الترشيح قد أخل بمبدأ المساواة أو تضمن تمييزا غير مبرر بين مرتكبي هذه الجرائم وبين غيرهم من مرتكبي الجرائم الأخرى، إذ ان المشرع في هذا المقام لا يقرر عقوبات تبعية يتعين أن يوازن بين الآثار المترتبة عليها، وإنما هو يحدد شروط ممارسة حق الانتخاب وبالتالي الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة، وهي شروط تتفق مع طبيعة مهامه وتقوم علي أسس موضوعية تبررها عقلاً ومنطقاً، ومن لا يكون النص بذلك مناقصاً لأحكام الدستور، ويكون حرياً القضاء برفض الدعوى.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنها بموجب اختصاصها بنظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم - قد نظرت الطعن رقم (11) لسنة 2022 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2020، وذلك كمحكمة موضوع تختص بكل ما يتعلق بعملية الانتخابات وأعلن فوزه فيها لشروط الترشيح ينطوي على طعن في عملية الانتخاب، وطبقت بالتالي على هذه الشروط الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2016، مقررة في ذلك الطعن أن نصوص القوانين توضع لتنفذ، والالتزام بها وإعمال مقتضاها واجب لا فكاك منه، طالما كان القانون قائماً ونافذاً، مما مؤداه أن بحث مدى دستورية ذلك النص لم يكون مطروحاً على المحكمة، ولم تعرض له في قضائها المشار إليه، إذ لم يدفع أمامها بعدم دستوريته، فلا تكون قد ابدت فيه رأيا يحول بينها وبين الفصل في الدعوى الماثلة، الامر الذي يكون معه الدفع بعدم صلاحية المحكمة لهذا السبب غير قائم على اساس صحيح.

واضافت: وحيث انه عن الدفع المبدي من المدعي ببطلان اجراءات نظر المحكمة للدعوى للإخلال بجميع المواعيد والاجراءات المقررة والمتعلقة بالنظام العام، فهو غير سديد، ذلك ان الاجراءات والمواعيد المقررة لنظر المنازعات الدستورية انما وضعت لتنظيم نظر هذه المنازعات فلا يترتب البطلان على مخالفتها، فضلا عن ان المحكمة قد قدرت ضرورة الاسراع في نظر الدعوى حتى تستقر اوضاع المرشحين لانتخابات مجلس الامة والمقرر اجراؤها يوم 29/9/2022 وهو ما يكون معه هذا الدفع قد اقيم على غير اساس.

ومضت تقول: وحيث ان اجراءات الاحالة الى هذه المحكمة قد استوفت اوضاعها المقررة قانونا.

وحيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ان نطاق الدعوى الدستورية - بطريق الاحالة اليها من المحاكم - ينحصر في نطاق النص التشريعي الوارد بحكم الاحالة، وفي الحدود التي ارتأت فيها المحكمة المحلية وجود شبهة عدم دستورية ذلك النص على ضوء العيب الذي ساقته بيانا لوجه المخالفة الدستورية فلا تتعداه، ومن ثم تلتفت هذه المحكمة عما اثاره المدعي من اسباب اخرى موجهة الى النص المطعون عليه في المذكرة المقدمة منه امام هذه المحكمة لتجاوزها نطاق الدعوى الدستورية الماثلة.

وزادت: وحيث ان الفقرة «الثانية» من المادة «2» من القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المضافة بموجب القانون رقم «27» لسنة 2016 تنص على انه: «كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، والانبياء والذات الاميرية.

واستطردت قائلة: ان مبنى النعي على الفقرة سالفة البيان انها قررت حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية من ممارسة حق الترشح في الانتخابات حرماناً أبدياً، حتى ولو رد إليه اعتباره، وهو ما يخالف الدستور الذي كفل الحقوق والحريات العامة حتى يتمكن كل إنسان من ممارستها بغير نقصان، دون أن يمنع ذلك من تنظيمها بما لا يؤدي إلى الحرمان الأبدي من ممارستها، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة الحقوق والحريات العامة خاصة قواعد العدل والمساواة والتي اعتبرها الدستور في المادة (7) منه من دعامات المجتمع.

وأردفت تقول: وحيث انه من المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن الحق في الانتخابات شأنه شأن سائر الحقوق السياسية الأخرى ليس حقاً طبيعياً لكل فرد، بل لا يحصل عليه الأفراد إلا من الدستور وقوانين الدولة، ولهذه القوانين زلا تعترف بهذا الحق الا لمن ترى أنهم أهل لممارسته، وهذا الحق لا ينفصل عن الحق في الترشيح باعتبار ان توافر شروط الناخب هو شرط اساس لازم لمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الأمة، لذلك فانه يسوغ للمشرع ان يضع شروطا لممارسته تتفق مع طبيعة الوظيفة النيابية، لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها، وبما يكفل صون كرامة السلطة التشريعية وحفظ هيبتها، وان تكون هذه الشروط ضماناً لاختيار افضل العناصر لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي وتخير من يمثلها أحسن تمثيل.

وخلصت الى انه لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد حرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية، أو المساس بالانبياء، أو المساس بالذات الاميرية، وقد ساقت المذكرة الايضاحية للقانون المبررات التي دعت لهذا التعديل بانه صدر ابتغاء تجريد من اساء الى المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية وأدين عنها بحكم نهائي من ممارسة حق الانتخاب، وأوردت المذكرة في هذا الصدد ان «هذا القانون قد أُعد ليكون منسجماً مع ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم (35) لنسة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، اذ حرمت تلك الفقرة من الانتخاب من أدين بعقوبة جناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كانت جنحة، لقيام سبب قانوني بشأنه يؤدي إلى حرمانه من الانتخاب، ومعلوم ان تلك الجرائم تقع على أفراد عاديين أو مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية وهي جرائم أخف وطأة من الجرائم الواردة في هذا القانون، بما يسوغ معه -من باب أولى- امتداد ذلك المنع لمن ارتكب جريمة المساس بالذات الالهية او نال من قدسيتها، او مس الأنبياء، او تطاول على الذات الأميرية المحصنة بالدستور طبقاً للمادة (54) منه، وتقديراً لعظمة الذات الإلهية، وتوقيراً للأنبياء طبقاً للمادة (الثانية) من الدستور وحماية للذات الأميرية باعتبارها رمز الولاء للوطن والأمة، يجب الاخلاص لها من ممثلي الأمة طبقاً للمادة (91) من الدستور، فقد اعد هذا القانون المرافق ليمنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه - وليعمل بمقتضاه في الحذف من الجداول الانتخابية- كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة -أياً كان منطوق الإدانة- في أي جريمة من الجرائم المذكورة، ومن ثم يعد عدم الادانة بحكم نهائي في تلك الجرائم شرطاً جوهرياً لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح».

