مواطن يطالب بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية عبر دعوى لـ«الدستورية»

وطن النهار

تلقت المحكمة الدستورية أمس طعنا قدمه إليها أحد المواطنين يقضي بعدم دستورية المرسومين رقمي 6،5 لسنة 2022 بشأن التصويت بالبطاقة المدنية، وبالتالي وقف الانتخابات المزعع إجراؤها يوم الخميس المقبل 29 من ديسمبر الجاري.

وقال انه كانت لديه النية لخوض الانتخابات وفقاً للجداول الانتخابية المحصنة إلا أن قيام السلطة التنفيذية بالتطاول على الدستور وإعادة تشكيل قاعدة الناخبين من المواطنين بارادتها المنفردة مما شابه هذا المرسوم والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 الذي ينال من العملية الانتخابية ومن ثم تتوافر مما تقدم الصفة للطاعن في تقديم هذا الطعن.

وأشار في طعنه إلى عدم دستورية بالقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لاصداره والتي تتطلبتها المادة (71) من الدستور، موضحا أن المرسوم بقانون لا يجوز له تعديل قانون الانتخاب، بل لا يجوز للمرسوم بقانون أن يعدل سوى القوانين التي تقر بالأغلبية العادية، كما أنه لا يجوز أن يكون بأثر رجعي، وذكر أن الدستور قرر في المادة (179) منه ان القانون هو الأداة التشريعية الوحيدة التي يمكن أن تكون بأثر رجعي، ولكنه قيد ذلك بقيد موضوعي مؤداه ضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة، وذلك في غير حالة القوانين الجزائية، لافتا إلى أن نطاق المرسوم بقانون يقف عند حدوده، فلا يستطيع أن يمتد إليه بأثر طالما أن القانون ذو الأغلبية العادية غير قادر على أن ينظمه، وهو ما يتحدد به نطاق عمل المرسوم بقانون.

وقال ان المرسوم بقانون يجب ألا يتعدى إلى النطاق المحجوز للمشرع. فهناك موضوعات ذات أهمية خاصة جرى النص الدستوري الصريح أو العرف الدستوري على أنها من المواد المحجوزة للمشرع، الأمر الذي يقتضي أن يكون التشريع فيها بقانون، ولذلك لا يجوز تنظيمها بمراسيم القوانين، حتى لو اقتضت الضرورة ذلك، وإلا عدت باطلة بطلانا مطلقا.

وبالرجوع إلى نصوص الدستور نجده حرص على أن تتولى السلطة التشريعية تنظيم مسائل معينة، نظرا لما يتوافر في هذه السلطة المنتخبة من الشعب من ضمانات وبعد عن الاهواء ورغبة في تحقيق المصلحة العامة. فالسبب الحقيقي إذاً في تمييز القانون عن بقية القواعد القانونية، ولاسيما المراسيم بقوانين، ليست طبيعته المشرعة والمجردة، بقدر صدوره من هيئة استقر في ضمائر الأفراد وافهامهم أنها ممثلة للشعب ومصدر السلطات.

وبيّن أنه وبانزال كل ما سبق على ارض الواقع ومنذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ 2022//7/5 والتي كشفت عن وجود تلاعب في القيود الانتخابية وصدور المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 والذي يمثل بالقطع واليقين على وجود جريمة يعاقب عليها القانون إن صدقت توجب احالة المتهمين إلى النيابة العامة لتعمدهم تزييف ارادة الناخبين.

ولفت الطاعن إلى عدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 2022 لمخالفته الاسس الدستورية المقرررة لنص المادة (71) من الدستور وعلى الاخص بذلك المادة الثالثة من المرسوم التي اعتبرت أحكام هذا المرسوم بقانون أحكاماً انتقالية تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه، كما لفت إلى عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضورية مجلس الأمة.

