الوسمي: للمرة الأولى أوجدنا تصوراً للمعالجات السياسية

وطن النهار

قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق د. عبيد الوسمي ان ندوة اليوم استكمال بما ذكر في الفترة الماضية ولكن هناك امور أردت أن أشرك الشعب بها إعمالا لمبدأ الشفافية وأن الناخب المراقب الأساسي على أعمال النائب.

وأضاف الوسمي في ندوته الانتخابية بعنوان «رسائل الفرصة الأخيرة» عندما تقدمت للترشح لم يكن عن رغبة شخصية مني وهذه مسألة يعلمها الكثيرون، ولمدة طويلة طلب مني الكثيرون أن أتحدث بمسائل اعتبرت ان الصمت فيها قدر كبير من الحكمة لإعطاء الناس فرصة لتشاهد المشهد كاملا.

وبيّن الوسمي لو كانت المسألة متعلقة بشخصي يمكن حتى ردود لا أرد. ولكن حينما يتعلق الأمر بالدولة ومستقبلها وشعبها وطموحات أبنائها فيجب علينا جميعا في أي موقف بما يجب على الرجل المحترم أن يتحدث به.

وكشف الوسمي أن ما حصل بدأ من اولى حالات الاشكال السياسية التي يعلمها الشعب الكويتي كاملا انه قبل الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة كان العمل السياسي بالدولة مشلولا، دخلت في ظروف يعلمها الجميع وكرمت من الشعب الكويتي كاملا بكل فئاته وقبائله وعوائله وطوائفه. فكان اكبر تكريم سياسي لي واردت ان ارد تكريم هذا الشعب علي، بالأ اقبل ان تكون الحالة السياسية بهذا الشكل الذي لا يلبي طموحات الافراد.

وقال أنه قبل الترشح للانتخابات ولم اكن نائبا تقدمت بوثيقة اسمها وثيقة للكويت لسمو الامير قبل أن يصبح زميرا أشرح فيها الحالة السياسية بالكويت بدءا من التجربة السياسية عام 62 حتى ما وصلنا إليه وقلت هذي هي الاخطاء التي حدثت وهذي هي الحلول من وجهة نظري وكلامي ليس قرأناً وهذا تصوري بالحل ومن لديه حل اخر او افضل فليتقدم، فتقدمت اربعة تيارات سياسية بمطالب تكاد تكون متطابقة مع ما قدم.

واضاف بعد الانتخابات التكميلية كان البرلمان معطلا وكانت الحكومة بحالة شلل دائم وأردت بهذا الوضع ان اطلب من زملائي النواب ان يخاطب سمو الامير باعتباره رئيس الدولة لاتخاذ ما يراه وهذا ماحدث فعلا، 41 نائبا وقعوا كتابا من على مقعد الرئاسة في بيان يسمى بيان الامة طالبنا سمو الامير بالتدخل وقلنا ان على سموه اتخاذ ما يراه مناسباً وبين ان سمو الامير قدر ان معالجة الحالة السياسية تتطلب معالجة مسبباتها، فكلف بتشكيل لجنة تسمى لجنة الحوار الوطني، «اعجبت البعض ما عجبته» هذي هي اللجنة التي طلب سمو الامير ببيان رسمي تشكيلها وأتى بكل المعنيين بالحالة السياسية، وقعدنا بالديوان الاميري وقال كل واحد يضع الحلول من وجهة نظره.

واضاف انا وغيري من الاشخاص نعلم ان مشاكل الكويت شديدة الوضوح بالنسبة لنا ولكننا نعيد انتاج نفس المشاكل ولكن من دون حلول، وفي عام 92 كان الحديث حول الناقلات وبعدها التامينات وبعدها الاستثمارات والديزل والتحويلات والايداعات وفي كل مرة اثناء الانتخابات نطرح المشاكل التي يعلمها الجميع دون تقديم آلية لمعالجتها ودون ان يُسترد دينار واحد من المال العام ودون ان يدخل فاسد واحد السجن.

وكشف من وجهة نظري هذي الالية ليست من صالح الافراد ولا الدولة فوضعنا للمرة الاولى تصورا شاملا للمعالجات السياسية ولكن الغريب بالامر هذه المعالجات لم تكن مرضية للكثيرين لسبب بسيط ان هذه المعالجات ليست في صالح هذه القلة التي استمرت لسنوات لتضليل وتشويه الرأي العام وقلب الحقائق دون تقديم تصور محدد للوضع.

واضاف ان خطورة الامر الان ليست بوجود اشكاليات بالحالة الداخلية بل الاوضاع الدولية الغير مستقرة لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا امنيا ولذلك الحكومات التي تنشغل بتوافه الامور لا يمكن ان تتعامل مع واقع العالم الحديث بشكل ايجابي.

وبيّن ان اليوم بلغ الدين العام الاميركي 32 تريليون دولار وهذا له علاقة بأمور كبيرة مثل معدلات التضخم والبعد الاقتصادي ويجب علي انا كسياسي أن أنبه الناس لان النائب يفترض ان يكون امينا على مصالح الناس.

وما يحدث داخليا امر لا يمكن القبول به ولهذا السبب طلبت عقد هذه الندوة واسميتها برسائل الفرصة الاخيرة وهذه هي الفرصة الاخيرة للاصلاح السياسي قبل حدوث متغيرات قد تؤثر على امكانيات الدولة بالسيطرة على كثير من الاوضاع.

