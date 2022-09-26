الزيد: المرأة أغلبية المجتمع وليست النصف

وطن النهار

دعا مرشح الدائرة الأولى اسامة الزيد الى مساواة المرأة بالرجل من حيث التشريعات والحقوق، والتوسع في تسكين المناصب القيادية في الدولة وفق مبدأ الكفاءة، وزيادة المساعدات الشهرية للمرأة وربطها بمعدلات التضخم، ومنح ربة المنزل التأمين الصحي والمساعدة الشهرية.

وأضاف الزيد خلال ندوة نسائية ان نسبة الفوارق بين المرأة والرجل في الكويت هي الأعلى خليجياً من حيث اختلاف الراتب بالقطاعين العام والخاص، وتحقيق الرعاية السكنية، بالاضافة الى وجود عزل اجتماعي وجغرافي للمطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي.

وأكد الزيد ان المرأة ليست نصف المجتمع، بل غالبيته بنسبة 51%، ووفقاً لخط الفقر النسبي تعتبر 16 ألف ربة منزل ممن يتسلمن مساعدات شهرية من الشؤون تحت خط الفقر النسبي.

وقال الزيد ان هناك تحديات رئيسة تتمثل في الاصلاحات السياسية ومعالجة اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة 40% منها نسبة مساهمة في قطاع المشروعات الصغيرة في اقتصادات الدول الناشئة، وبينما في الكويت تصل النسبة إلى 3 % مساهمة في اقتصاد الكويت.

وأشار الزيد الى وجود عرقلة لازدهار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأثيره على الاقتصاد المحلي، وذلك بسبب عدم الاستقرار الاداري وتناوب 6 مديرين على الصندوق في 9 سنوات منذ تأسيسه، وكل منهم له استراتيجية متناقضة مع أزمة «كورونا» وانكشاف مأساة صندوق المشروعات الصغيرة.

وقال الزيد ان هناك 27 ألف مبادر كويتي يديرون أكثر من 30 ألف مشروع لم تقم الحكومة بدعمهم، وأن نسبة اغلاق المشاريع هي الأعلى في الشرق الأوسط، حيث وصلت الى 12?3% و71% ممن أغلقوا مشاريعهم في السنة الماضية بسبب تأثير الجائحة عليهم وصعوبة الحصول على التمويل وبيروقراطية الاجراءات الحكومية.

وطالب الزيد بتعزيز النزاهة وتعديل قانون محاكمة الوزراء، وإقرار قانون تعارض المصالح، ومخاصمة القضاء، وعدالة التعيين في مؤسسات الدولة، وتمكين ديوان المحاسبة من تقديم البلاغات للنيابة العامة، واستقلالية هيئة مكافحة الفساد والكشف عن التجاوزات المالية السابقة عبر لجان تحقيق برلمانية تقف عند آخر المستجدات.

