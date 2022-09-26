الهاجري: بسط يد القضاء على ملفات الجنسية

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الثانية د. فلاح ضاحي الهاجري ان من فاته شرف تحرير البلاد من الغزو لا يفوته شرف تحرير البلاد من الفساد، مشيرا الى ان هذه الانتخابات سابقة وفارقة عن غيرها والايام القليلة التي تفصلنا عن الانتخابات هي ايام مفصلية في تاريخ الكويت البرلماني وايصال من يستحق ان يكون ممثلا لمواطنيها.

واضاف خلال الندوة التي اقامها في مقره الانتخابي تحت عنوان «ساعة الحسم» بمشاركة المحامي فيصل اليحيى ان القضية الاسكانية محلك راوح وقد ينتظر المواطن 25 سنة للحصول على مسكن بسبب التعثر الحكومي في توفير وتحرير الاراضي ما ادى الى تفكك الاسر الى جانب تفشي المخدرات لعدم وجود متنفس بسبب السكن في شقة، مناشدا رئيس مجلس الوزراء باختيار وزير اسكان قادم وقادر حلحلة القضية الاسكانية.

وعن قضية البدون افاد الهاجري بان هذه القضية انسانية بالدرجة الاولى ولايمكن ان نقبل ان يكون مصير 120 الف انسان بهذا الشكل الذي يعيشون به بيننا ومن هذا المنطلق لابد ان تبسط يد القضاء في مسائل الجنسية، مبينا ان الاهتمام ايضا يجب ان ينصب على مخرجات التعليم حتى ننهض بالبلد.

من جانبه قال المحامي فيصل اليحيى ان من يقف مع بعض المرشحين المرتشين ويدعمهم ويسعى مسعاهم فهو على شاكلتهم لانهم سيبيعون اخرتهم واوطانهم واهلهم وشعبهم من اجل دنياهم، موضحا ان الهاجري قريب لكل طيب مهما كان نسبه ويدفعه احساسه بالمسؤولية والقيم والمبادئ. وأضاف اليحيى انه وانتصارا للحق والانحياز للعدل فان العنصرية والفئوية والعائلية والقبلية والطائفية هي امراض وشرور تغذي بعضها البعض، مشددا على ان الفئوية وإثارة الفزعات العصبية ليست مشروعا ولا موقفا، بل انتهازية تستدرج الفتنة وتوظفها لمصالح ضيقة والكرسي ليس كرسي قبيلة ولا طائفة ولا عائلة، بل كرسي الوطن.

